شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تجنبها إذا كنت تعانى من هذه الحالة المزمنة فى الكبد والان مع تفاصيل الخبر

تليف الكبد هو مرض كبدي مزمن يتم فيه استبدال أنسجة الكبد السليمة بنسيج ندبي يؤثر على وظائف الكبد، ويحدث تليف الكبد عادة نتيجة التهاب الكبد الفيروسي، أو مرض الكبد الدهني، أو مرض الكبد المناعي الذاتي، بحسب موقع تايمز ناو.

ويحاول الكبد في كل مرة يتعرض فيها للإصابة إصلاح نفسه، وفي هذه العملية تتشكل أنسجة ندبية.

ومع تفاقم تليف الكبد، تتشكل أنسجة ندبية أكثر فأكثر، مما يجعل من الصعب على الكبد القيام بوظيفته.

عندما يصل تليف الكبد إلى مراحل متقدمة، يمكن أن يهدد الحياة، ولا يمكن التراجع عن الضرر الناجم عن تليف الكبد، ومع ذلك، إذا تم تشخيص الحالة مبكرًا وتم علاج السبب الأساسي، يمكن تقليل المزيد من الضرر.

إذا تم تشخيص شخص ما بتليف الكبد، فهناك أطعمة معينة يجب تجنبها، حيث يساعد هذا في منع الحالة من التقدم أكثر، لذلك نستعرض بعض الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تعانى من تليف الكبد.



الأطعمة المصنعة

مثل الحساء المعلب ورقائق البطاطس والوجبات السريعة تحتوي على كمية زائدة من الملح، مما يؤدى إلى تفاقم احتباس السوائل والتورم (الاستسقاء) المرتبط بتليف الكبد..اختر بدائل قليلة الصوديوم.



الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة

مثل الوجبات الخفيفة المقلية ومنتجات الألبان كاملة الدسم وقطع اللحوم الدهنية، يمكن أن تزيد الضغط على الكبد، وبالتالي تزيد من الالتهاب وتراكم الدهون.

المحار النيئ أو غير المطبوخ جيدًا

المحار يمكن أن يحمل بكتيريا ضارة للأشخاص المصابين بتليف الكبد، ويمكن أن يؤدي هذا إلى التهابات شديدة.

المحار غنية بالدهون المشبعة ويصعب على الكبد الضعيف معالجتها. التزم بمصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدواجن أو البروتينات النباتية.

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول السكر من المشروبات الغازية والحلوى والحلويات إلى تراكم الدهون في الكبد، والمعروف أيضًا باسم الكبد الدهني. قد يؤدي هذا إلى تفاقم وظائف الكبد.



الخبز الأبيض

المكرونة والمعجنات والخبز تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم، وبالتالي، تثقل كاهل الكبد، اختر الحبوب الكاملة مثل الأرز البني أو الكينوا.

الإفراط في تناول الكبد أو زيت السمك أو المكملات الغذائية

لأنها تحتوي على الريتينول قد يؤدي إلى التسمم، وبالتالي، زيادة الضغط على الكبد.

الأطعمة الغنية بالحديد

اللحوم الحمراء والسبانخ غنية بالحديد بكميات كبيرة، وإذا أخبرك طبيبك أنك تعاني من زيادة الحديد توقف عنها لأنها قد تؤدي إلى تفاقم تلف الكبد.

مستخلص الشاي الأخضر قد يكون ساما للكبد. استشر طبيبك دائمًا قبل تناول المكملات الغذائية.