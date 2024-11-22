شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الاتحادات الطلابية.. هل يجوز للطلاب الوافدين والدراسات العليا التصويت والانتخاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق الأحد المقبل، أعمال الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الكليات بـ الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد، وفقا للجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية الذى اعتمده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى.

وفيما يلى نصوص اللائحة، وهل يجوز للطلاب الوافدين والدراسات العليا الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات أم لا؟.

وحددت اللائحة الإدارية المنظمة لقواعد وإجراءات انتخابات الاتحادات الطلابية شروط التقدم للترشح، والتى ورد من بينها ضرورة أن يكون الطالب مستجدا فى فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلى ونظام العام الكامل سواء أكان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.

وذكرت المادة 14 على أنه يجب على كل مرشح أن يتقدم بأوراق ترشحه مرفقا بها برنامجه الانتخابى فى المجال المرشح له ولطلاب التعليم الإلكترونى المدمج والدراسات العليا والوافدين الحق فى ممارسة كافة أنشطة الاتحاد، دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشح.