شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: منح 103 شركات موافقات لاستيراد 238 ألف طن تقاوى بطاطس والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ورئيس لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، أن اللجنة كانت قد تلقت طلبات لاستيراد تقاوى البطاطس للموسم الزراعى 2024/2025 خلال الفترة من 15/8/2024 إلى 15/9/2024 بإجمالى ( 258 ألف طن ) متمثلة فى ( 105 شركة استيرادية ) وأن اللجنة اصدرت موافقات بالفعل بإجمالى ( 238 ألف طن ) لصالح ( 103 شركة ).

وأشار عضام، إلى أن أخر ميعاد للشحن من بلد المنشأ هو 23/12/2024 وبالتالى تكون أخر شحنة تصل الموانى المصرية تقريباً بعد 15:20 يوم من تاريخ اخر شحن من بلد المنشأ، مضيفا إلى أن الوارد الفعلى لتقاوى البطاطس حتى تاريخه ( 32 ألف طن ) وبالتالى من المبكر الحديث حول أسعار التقاوى هذا الموسم حيث لم تصل الكمية بالكامل ومن المتوقع أن لا تقل عن ( 135 ألف طن ).

وأكد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أن وزارة الزراعة متمثلة فى الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية تقوم بضبط السوق بالنسبة لتقاوى البطاطس حيث أعلن عن أسعار هذا الموسم لصغار المزارعين بحوالى ( 69.5 ألف جنيه / طن ) مناشدا المزراعين عدم التكالب على شراء تقاوى البطاطس في الوقت الحالي حيث أن حجم المستورد الفعلى لم يتكشف بعد.

واختتم تصريحاته، بأن هناك توجيهات مستمرة من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمراقبة ومتابعة أسواق مستلزمات الإنتاج والعمل على توفيرها للمزراعين بأسعار مناسبة الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على تكلفة المنتج النهائي للمواطنين.