المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 46 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 100.6798 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 27 كوبيكًا، ليبلغ 106.0762 روبلات. بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 6 كوبيك، ليصل إلى 13.8821 روبلًا.

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