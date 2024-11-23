شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الجمعة 22- 11 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 – 11 – 2024، فى مقدمتها حصول نادى مسار للكرة النسائية على برونزية دورى أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخ الكرة النسائية المصرية.

فاركو يفوز على إنبى 4- 3 فى مباراة ركلات الجزاء بدورى nile

حقق فريق فاركو فوزا مثيرا على فريق إنبى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد حرس الحدود، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى nile.

بيراميدز يهزم البنك الأهلى بثلاثية ويتصدر دورى NILE مؤقتا .. فيديو

فاز فريق بيراميدز على البنك الأهلى بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما على ستاد الدفاع الجوى ضمن الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة المصري وإنيمبا بالكونفيدرالية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة ) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق انيمبا النيجيري والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد في السادسة مساء الأربعاء المقبل الموافق السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.

تعرف على مجلس إدارة رفع الاثقال الجديد

اسفرت انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد رفع الأثقال عن فوز محمد عبد المقصود برئاسة الاتحاد لدورة انتخابية جديدة.

حلمى عبد البارى وعبد الرحمن حسين يحصدان ذهب بطولة أفريقيا للأثقال بكينيا

حصد حلمى عبد البارى لاعب رفع الأثقال على 3 ذهبيات فى منافسات الخطف والكلين والمجموع بوزن 81 كجم فى بطولة أفريقيا للناشئين والشباب بكينيا، بينما حصل عبد الرحمن حسين على 6 ذهبيات فى وزن 73 كجم على سعيد منافسات الناشئين والشباب.