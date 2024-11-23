شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22- 11 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 – 11 – 2024 العديد من الأخبار الهامة أبرزها تعادل فريق الأهلي مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعتها ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يتعادل مع الاتحاد السكندري 1/1 ويفقد أول نقطتين بصراع الدوري

تعادل فريق الأهلي مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز، سجل عمرو السولية هدف المباراة الوحيد.

مسار يحصد 350 ألف دولار بعد حصوله على برونزية أبطال أفريقيا للكرة النسائية

يحصل فريق مسار للكرة النسائية، على 350 الف دولار مكافأة الميدالية البرونزية، بعد الفوز على إيدو كوينز 4- 3 بركلات الترجيح فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى إطار منافسات دورى أبطال أفريقيا للكرة النسائية المقامة فى المغرب. عادل عقل: "VAR" يحرم الاتحاد السكندري من ركلة جزاء صحيحة أمام الأهلي

أوضح عادل عقل الخبير التحكيمى، أن الـVAR" لم يتدخل في لمسة يد لاعب الأهلي يحيى عطا الله داخل منطقة جزاء الأحمر مما حرم الاتحاد السكندرى من ركلة جزاء صحيحة طبقا للقانون وكان يجب ان يتدخل الـVAR ويستدعى الحكم الى شاشة المراجعة طبقا لبرتوكول.

إنجاز جديد.. مسار يحقق برونزية أبطال أفريقيا للكرة النسائية لأول مرة

حقق فريق مسار للكرة النسائية الميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخ الكرة النسائية المصرية، بعد الفوز على إيدو كوينز 4 - 3 بركلات الترجيح فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى إطار منافسات دورى أبطال أفريقيا للكرة النسائية المقامة فى المغرب.

الزمالك يهزم الشمس 3-0 فى دورى سيدات الطائرة

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الشمس بنتيجة 3-0 فى إطار عاشر جولات الدورى الممتاز للموسم المحلى 2024- 2025.

فاركو يفوز على إنبى 4- 3 فى مباراة ركلات الجزاء بدورى nile

حقق فريق فاركو فوزا مثيرا على فريق إنبى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد حرس الحدود، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى nile.

بيراميدز يهزم البنك الأهلى بثلاثية ويتصدر دورى NILE مؤقتا .. فيديو

فاز فريق بيراميدز على البنك الأهلى بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما على ستاد الدفاع الجوى ضمن الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

الأهلى يهزم الطلائع 32-27 فى مؤجلات محترفى اليد

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 32-27 ضمن مؤجلات الجولة الخامسة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025.

المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة المصري وإنيمبا بالكونفيدرالية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة ) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق انيمبا النيجيري والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد في السادسة مساء الأربعاء المقبل الموافق السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.

تعرف على مجلس إدارة رفع الاثقال الجديد

اسفرت انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد رفع الأثقال عن فوز محمد عبد المقصود برئاسة الاتحاد لدورة انتخابية جديدة.

بيراميدز يكتسح الطيران بسباعية وزد يهزم الجونة بخماسية في دورى الكرة النسائية

اكتسح فريق بيراميدز للكرة النسائية نظيره الطيران بسبعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة دورى الكرة النسائية الممتاز.

الزمالك يفوز على المعادى واليخت برباعية فى دورى الكرة النسائية

حقق فريق الزمالك للكرة النسائية فوزا مهما على فريق المعادى واليخت بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة دورى الكرة النسائية الممتاز.

حلمى عبد البارى وعبد الرحمن حسين يحصدان ذهب بطولة أفريقيا للأثقال بكينيا

حصد حلمى عبد البارى لاعب رفع الأثقال على 3 ذهبيات فى منافسات الخطف والكلين والمجموع بوزن 81 كجم فى بطولة أفريقيا للناشئين والشباب بكينيا، بينما حصل عبد الرحمن حسين على 6 ذهبيات فى وزن 73 كجم على سعيد منافسات الناشئين والشباب.

تعرف علي موعد وصول بلاك بولز لمواجهة الزمالك في الكونفيدرالية

تقرر وصول بعثة فريق بلاك بولز بطل موزمبيق إلى القاهرة فجر يوم الاثنين المقبل استعداداً لخوض مباراة الزمالك في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مبادرة 100 يوم رياضة .. مهرجان تجديف علي نيل أسوان .. صور

نظمت جامعة أسوان مهرجانًا رياضيًّا بقوارب التجديف والكياك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن فعاليات "مبادرة 100 يوم رياضة" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الإتحاد الرياضي للجامعات في سبتمبر الماضي، وتأتي هذه الفعالية في إطار خطة الوزارة لتنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بمشاركة 150 طالبًا وطالبة.