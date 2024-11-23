شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صبرة: بذلنا جهودا كبيرة للارتقاء برياضة الجودو فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الدكتور أحمد صبرة، نائب رئيس اتحاد الجودو السابق، المدير الفني للاتحاد العربي للجودو، أنه يتمنى التوفيق للمجلس الحالي بقيادة محمد مطيع، وندعو لهم بالنجاح في رفع اسم مصر عاليًا خلال الأولمبياد القادمة.

وأكد وقال أحمد صبرة، نائب رئيس اتحاد الجودو السابق، فى تصريحات بقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن الرياضة هي منافسة شريفة تعتمد على الأخلاق والروح الرياضية، مشيرًا إلى أنه رغم خسارة الانتخابات، فإنه يدعم المجلس الجديد ويشجع العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من النجاحات.

وأضاف أحمد صبرة أنه يجب الاهتمام بالمواهب المصرية في لعبة الجودو، مشددا على أن أكاديمية الجودو هدفها الاهتمام بالناشئين وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للمشاركة فى المنافسات الدولية.

وتابع صبرة إن المجلس السابق بذل جهودا كبيرة للارتقاء برياضة الجودو في مصر، مؤكدًا أن تلك الجهود حققت نقلة نوعية على المستويات العربية والأفريقية والعالمية.

وواصل صبرة: "هدفنا الأساسي كان الوصول إلى الميداليات العالمية والإفريقية والأولمبية، وقد وضعنا خطة طموحة لتحقيق ذلك، ومن أبرز إنجازاتنا الفوز ببطولة إفريقيا للشباب لعامي 2022 و2023، بالإضافة إلى تحقيق ميداليتين في بطولة العالم للشباب".