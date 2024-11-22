شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22- 11 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 – 11 – 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها فوز بيراميدز على البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفض، من الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

الزمالك يهزم الشمس 3-0 فى دورى سيدات الطائرة

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الشمس بنتيجة 3-0 فى إطار عاشر جولات الدورى الممتاز للموسم المحلى 2024- 2025.

فاركو يفوز على إنبى 4- 3 فى مباراة ركلات الجزاء بدورى nile

حقق فريق فاركو فوزا مثيرا على فريق إنبى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد حرس الحدود، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى nile.

بيراميدز يهزم البنك الأهلى بثلاثية ويتصدر دورى NILE مؤقتا .. فيديو

فاز فريق بيراميدز على البنك الأهلى بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما على ستاد الدفاع الجوى ضمن الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

الأهلى يهزم الطلائع 32-27 فى مؤجلات محترفى اليد

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 32-27 ضمن مؤجلات الجولة الخامسة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025.

المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة المصري وإنيمبا بالكونفيدرالية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة ) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق انيمبا النيجيري والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد في السادسة مساء الأربعاء المقبل الموافق السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.

تعرف على مجلس إدارة رفع الاثقال الجديد

اسفرت انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد رفع الأثقال عن فوز محمد عبد المقصود برئاسة الاتحاد لدورة انتخابية جديدة.

بيراميدز يكتسح الطيران بسباعية وزد يهزم الجونة بخماسية في دورى الكرة النسائية

اكتسح فريق بيراميدز للكرة النسائية نظيره الطيران بسبعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة دورى الكرة النسائية الممتاز.

الزمالك يفوز على المعادى واليخت برباعية فى دورى الكرة النسائية

حقق فريق الزمالك للكرة النسائية فوزا مهما على فريق المعادى واليخت بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة دورى الكرة النسائية الممتاز.

حلمى عبد البارى وعبد الرحمن حسين يحصدان ذهب بطولة أفريقيا للأثقال بكينيا

حصد حلمى عبد البارى لاعب رفع الأثقال على 3 ذهبيات فى منافسات الخطف والكلين والمجموع بوزن 81 كجم فى بطولة أفريقيا للناشئين والشباب بكينيا، بينما حصل عبد الرحمن حسين على 6 ذهبيات فى وزن 73 كجم على سعيد منافسات الناشئين والشباب.

تعرف علي موعد وصول بلاك بولز لمواجهة الزمالك في الكونفيدرالية

تقرر وصول بعثة فريق بلاك بولز بطل موزمبيق إلى القاهرة فجر يوم الاثنين المقبل استعداداً لخوض مباراة الزمالك في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مبادرة 100 يوم رياضة .. مهرجان تجديف علي نيل أسوان .. صور

نظمت جامعة أسوان مهرجانًا رياضيًّا بقوارب التجديف والكياك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن فعاليات "مبادرة 100 يوم رياضة" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الإتحاد الرياضي للجامعات في سبتمبر الماضي، وتأتي هذه الفعالية في إطار خطة الوزارة لتنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بمشاركة 150 طالبًا وطالبة.