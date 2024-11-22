شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس معتدل الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 18 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تأثر البلاد اليوم بـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ولفتت الهيئة العامة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع نشاط رياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 14، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 28 درجة، والصغرى 13، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.