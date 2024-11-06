شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين خالد خاشقجي رئيسا تنفيذيا لـ«الكابلات السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية تعديل هيكلة الإدارة التنفيذية بإضافة منصب الرئيس التنفيذي، وتعيين خالد خاشقجي رئيسا تنفيذيا للشركة اعتبارا من اليوم، بالإضافة إلى مهامه كعضو منتدب.

وكانت الشركة قد أعلنت في 5 أغسطس الماضي، إلغاء هيكلة الإدارة التنفيذية.

ويتمتع خالد خاشقجي بخبرة كبيرة في تأسيس وادارة الشركات، داخل وخارج المملكة مدة تتجاوز اثنين وعشرين عاما، وتقلد مناصب مختلفة في إدارة العمليات، والمبيعات، والإدارات العليا، وإدارة المشاريع، وعضوية مجلس الإدارة ورئاسة الشركات في المملكة العربية السعودية، وكندا والولايات المتحدة.

وخلال مسيرته المهنية: تميز خاشقجي بسجلات ناجحة خلال مسيرته المهنية وشغل عدة مناصب عليا وعضويات مجلس الإدارة في شركات مختلفة مثل شركة الكابلات السعودية وشركة كالاين كابيتال الكندية وشركة ثمار القابضة شركة مساهمة عامة، وشركة ميدال للكابلات بالبحرين والعضو المنتدب لشركة الكابلات السعودية, كما شغل منصب المدير التنفيذي بشركة أوك سابقا، كما كان خالد كان عضوا سابقا بمجلس الأعمال السعودي البريطاني ومجلس الأعمال السعودي الفرنسي وأيضا مجلس الأعمال السعودي الكندي، وعضوا في لجنة المراجعة بشركة ثمار القابضة.

ويعمل خالد خاشقجي حالياً عضوا منتدباً لشركة الكابلات السعودية وعضوا في اللجنة التنفيذية، وعضوا بمجلس إدارة شركة ميدال للكابلات بالبحرين ونائبا لرئيس مجلس إدارة شركة ثمار القابضة وأيضا رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات بشركة ثمار. كما أنه شريك وعضو مجلس إدارة تنفيذي بشركة كالاين المالية وشريكا وعضوا بمجلس المديرين بشركة مدار اليقين القابضة وصاحب مؤسسة الفرسان للسياحة.

ويحمل خالد خاشقجي درجة البكالوريوس في إدارة الاعمال من جامعة تمبلتون في نيويورك، وحضر دورات متقدمة في الإدارة والمالية والتخطيط الاستراتيجي داخل وخارج المملكة.