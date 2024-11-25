شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: إدارة بايدن تنتقم من ترامب بتصعيد الوضع في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الإدارة الأمريكية الحالية للرئيس جو بايدن تحاول الانتقام من نظيره المنتخب دونالد ترامب، عبر قراراتها التصعيدية بشأن أوكرانيا، وذلك بسبب هزيمة الديمقراطيين في الانتخابات.

وذكر بيسكوف أن الإدارة الأمريكية الحالية للرئيس جو بايدن تحاول تصعيد الوضع في أوكرانيا، لدرجة تجعل الطرق السلمية محكوم عليها بالفشل. تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا وأوضح أن موسكو بحاجة لفهم ما إذا كان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سيستمر في سياسات الإدارة الأمريكية الحالية تجاه أوكرانيا أم سيغير هذا النهج.

وردًا على سؤال بخصوص ما إذا كان ترامب سيستمر في سياسة إدارة بايدن بشأن أوكرانيا، قال بيسكوف: "لا يزال يتعين علينا أن نفهم ما إذا كان ترامب سيواصل هذا النهج، أو ما إذا كان سيغيره. نحن لا نعلم".