فيلم "Inside Out 2" يحقق إيرادات ضخمة حول العالم

ميرنا وليد - بيروت - حقق فيلم الأنيميشن "Inside Out" إيرادات ضخمة بلغت مليار و698 مليوناً و217 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي، منذ طرحه في 14 حزيران الماضي، من إنتاج شركة ديزني، قسم العمل إيراداته إلى 652 مليون دولار في السوق الأميركي، بينما بلغت الإيرادات العالمية مليار و45 مليون دولار.



يعد هذا الفيلم جزءاً ثانياً من "Inside Out"، حيث يتابع قصة الطفلة التي أصبحت مراهقة، ويستعرض مشاعرها وأحاسيسها عبر تصوّر داخل عقلها، يُجسد الشخصيات في الفيلم العديد من النجوم مثل ديان لين وإيمي بوهلر وكايل ماكلاشلان، وهو من إخراج كيلسي مان وتأليف ميج ليفوف.

يعود الجزء الأول من "Inside Out" إلى عام 2015، حيث تم عرضه لأول مرة في مهرجان كان السينمائي، وكان قد حقق نجاحاً هائلًا بفضل تلقيه مراجعات إيجابية من النقاد والجمهور على حد سواء.