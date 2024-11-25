بسمة بوسيل تحقق نجاحاً كبيراً بأغنيتها الجديدة "قادرين يا حب"

ميرنا وليد - بيروت - حققت الفنانة المغربية بسمة بوسيل نجاحاً كبيراً بأغنيتها الجديدة "قادرين يا حب" منذ طرحها منذ 3 أيام حيث تجاوزت الـ 34 ألف مشاهدة ، التي لاقت إعجاباً واسعاً من الجمهور.

تتناول الأغنية قوة الحب وقدرته على تجاوز الصعاب، حيث تعكس كلماتها معاني عميقة حول العزيمة والتكاتف في مواجهة التحديات، كما تقدم الأغنية رسالة أمل وتفاؤل للمستمعين، وتقول كلمات الأغنية :

"قادرين يا حب نعدي بيك مسافات مانتفرقش

على كل حال صدق اللي قال إيد واحدة ماتسقفش

والحب يزرع ورد لو في في سككنا شوك مفروش

والعزوة حضن يضمنا بنستقوى بيه ما نخافش

يوم بعد يوم....

نلقى الحياة بتضحك بأحلى سنين

جاية الفرص.....

والفرح هيخبط تشوفه العين

ايامنا تحلى تروق أوام مهما تعاندنا ظروف

هنغني للنور والونس ومفيش مكان للخوف

طول ما الايدين ساندة الايدين الضلمة تقلب نور

وأهي برضه مهما تميل تميل بيننا الفرح ليه دور

تقفل بيبانها في وشنا وبالحب تفتح باب

سوا سهل نمحي وجعنا نقوى نعدي سور ورا سور"

