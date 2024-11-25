يسري نصر الله يكـ شف قصة خلافه مع نقابة الممثلين بسبب عبلة كامل

ميرنا وليد - بيروت - كشف المصري المخرج يسري نصر الله عن كواليس اختياره لعبلة كامل لدور في فيلم "سرقات صيفية"، موضحاً أن نقيب الممثلين رفض منحها التصريح بسبب وجود ممثلات أخريات يمكنهن أداء نفس الدور، وهو ما أثار إستغرابه ودفعه للإصرار على اختيارها، مؤكداً أنها كانت الأنسب للدور وأظهرت أداءً مذهلاً في تجارب الأداء.



كما تحدث عن محاولات النقابة لوقف تصوير الفيلم، قائلاً إنه اتخذ موقفاً حاسماً للحفاظ على سير العمل، حيث تم التصوير في منزل خاص ورفض تدخل أي شخص من النقابة، وأكد نصر الله أن اختياره للممثلين يعتمد على ملاءمتهم للأدوار وليس على اعتبارات تجارية، مشيراً إلى أن علاقته الممتازة مع الممثلين ساعدته في إتمام الفيلم بنجاح.

وكانت هذه التصريحات خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي".