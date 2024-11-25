أديل تختتم إقامتها في لاس فيغاس وتودع جمهورها بالدموع

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:57 صباحاً - دائماً ما كان يغلب طابع البهجة والتفاعل على حفلات أديل في لاس فيغاس، التي بدأتها في نوفمبر 2022، حيث كان يهز صوتها أرجاء المسرح، ويتفاعل الجمهور مع أدائها الحي، ولكن بعد إقامة استمرت عامين وأداء في الكولوسيوم في قصر سيزرز، أنهت أديل حفلات Weekends With Adele يوم السبت 24 نوفمبر، بمشاعر جياشة غلبت عليها الدموع وهي تودع جمهورها.

أديل في حفلها الأخير توجّه الشكر لريتش بول وابنها أنجيلو

يوم السبت الماضي، ودّعت نجمة الغناء الإنجليزي أديل، البالغة من العمر 36 عاماً، معجبيها، وأشادت بأحبائها خلال العرض الأخير من سلسلة حفلات Weekends With Adele، الذي كان بمثابة عرضها الموسيقي رقم 100. وخلال هذا الحفل، تحدثت الفائزة بجائزة غرامي 16 مرة، بصراحة مع جمهورها حول ما هو التالي لها، وشاركت بعض الكلمات اللطيفة لابنها أنجيلو البالغ من العمر 14 عاماً، وشريكها ريتش بول.

قالت أديل وهي تبكي، في لقطات التقطها لها المعجبون: "ابني، اخترت القيام بإقامة ربما لأنني أكره الجولات، لكنني اخترت أن أقوم بالتدريب؛ حتى أتمكن من الحفاظ على حياتك طبيعية، وقد فعلت ذلك بالفعل. لكنني أيضاً لن أغيّر ذلك بأي حال من الأحوال، ولكنني أستطيع أن أكون معك في عطلات نهاية الأسبوع الآن، لأنه من الواضح أنك لا تستطيع الحضور دائماً، لذا فأنا أحبك كثيراً. شكراً لك على صبرك من أجلي".

ثم شاركت أديل كلمات شكر لريتش بول، 43 عاماً، قالت فيها: "شكراً لك على دعمك لي دائماً، وجعلي أشعر أنني أستطيع أن أفعل ما أريد فعله. كانت هناك أوقات كنت فيها متعبة للغاية أو منهكة عاطفياً للغاية، لذا فأنا أقدّر ذلك".

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أديل تختتم بتوجيه شكرها للجمهور

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وفي نهاية كلماتها، وجّهت أديل الشكر للجمهور من الحضور والمعجبين، معبرة عن امتنانها لإقامتها التي وصفتها بالرائعة، وافتقادهم، حيث قالت: "سأفتقدكم بشدة. لا أعرف متى سأغني مرة أخرى. لن أفعل أي شيء آخر. أنا في الواقع لا أعرف ما سأفعله. ليست لديّ أي خطط".

وأضافت: "بالطبع سأعود. الشيء الوحيد الذي أجيده هو الغناء وأشياء من هذا القبيل. لا أعرف متى أريد أن أصعد على المسرح مرة أخرى، لكنني أحبكم. أعرف أن القدوم إلى لاس فيغاس لمشاهدة شخص يعزف يعد مهمة شاقة. هذا هو ما كنت أحتاجه في هذا الموسم من حياتي.

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