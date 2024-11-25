نصائح لراحة المرأة الحامل أثناء النوم وطرق النوم المناسبة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:57 صباحاً - تعد مرحلة النوم التي غالباً ما ينتهي بها يوم ونشاط الإنسان من أهم العمليات الحيوية التي تمنح جسم الإنسان الراحة، وتساعده على استعادة نشاطه وحيويته وطاقته، سواء كان هذا الإنسان كبيراً أو حتى صغيراً، وكذلك الأمر بالنسبة للجنين في رحم أمه حيث يعد النوم بالنسبة لأمه الحامل ذا فوائد عديدة بالنسبة لها وله ولذلك فعلى الأم أن تحرص على النوم الصحي وطريقته المناسبة لها خلال شهور الحمل المختلفة.

يجب على الأم أن تختار طريقة وهيئة مناسبة للنوم، وكذلك عليها التعرف على بعض المشاكل الصحية التي تصيب الحوامل وتؤدي لشعورهن بالأرق وعدم حصولهن على النوم المتواصل المريح ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها بالدكتور ربعي زايدة، استشاري النساء والولادة حيث أشار إلى نصائح لراحة المرأة الحامل أثناء النوم من خلال التعرف على فوائد النوم للحامل وطريقة النوم المريحة المناسبة لكل شهر من شهور الحمل في الآتي:

أهميه النوم للحامل

اعلمي أن النوم يعد من أهم العمليات أو الخطوات التي يجب عليك الحصول عليها؛ لأهميتها لك من الناحية الصحية والنفسية، وحيث يسهم النوم في حصولك على حالة نفسية متزنة، ويحميك من تعكر المزاج والإصابة بما يعرف باكتئاب الحمل، حيث تمنحين نفسك الفرصة للراحة والاسترخاء علاوة لفوائده لنمو الجنين، وحيث يحقق الجنين زيادة ملحوظة في الوزن مقارنة بغيره من الأجنة الذين لم تحظ أمهاتهم بنوم صحي متواصل خلال الحمل لعدة أسباب صحية او نفسية.

لاحظي أن نومك الصحي الليلي والمتواصل يساعد على نمو الجنين تبعاً لمقاييس النمو المتعارف عليها، وبشكل تطوري يتناسب مع تقدم شهور الحمل، ويمنح جسم الحامل الفرصة للحصول على تجديد خلايا جسمها بسبب ما تفقده من عناصر غذائية هامة تصل إلى الجنين من جسمها وبواسطة المشيمة في دورة مستمرة بلا توقف.

متى يكون نوم الحامل غير طبيعي؟

حامل تشعر بالتعب

لاحظي أنك تميلين إلى كثرة النوم في شهور حملك الأولى، وهذه ظاهرة من أعراض الوحام؛ بسبب التغيرات الهرمونية التي تصاحب الحمل، وقد تكون ظاهرة الميل إلى النوم بكثرة بحيث تقضين طيلة يومك نائمة أو تشعرين بالنعاس دليلاً على حملك ببنت، حيث بينت الدراسات أن النساء اللواتي يحملن بأنثى يملن إلى النوم والشعور بالنعاس أكثر من النساء اللواتي يحملن بمولود ذكر دون ذكر أي تفسيرات علمية لذلك، ولكنها ظاهرة تستحق الملاحظة وتنتهي مع بداية الشهر الخامس غالباً.

توجهي إلى طبيبك وقومي بإجراء فحوصات تشمل فحص نسبة الحديد وفيتامين د في دمك، في حال كنت تشعرين بالنعاس والرغبة في النوم طيلة الوقت، لأن من أعراض إصابة الحامل بسوء التغذية وفقر الدم هو شعورها بالنعاس والخمول والكسل والرغبة المستمرة في النوم، إضافة لأن نقص فيتامين د وهو أهم فيتامينات الجسم ويكون سببه غالباً هو نقص تعرض الحامل للشمس إلى أن تصاب الحامل بحالة من النعاس والنوم باستمرار وفقدان الطاقة والشعور بالتعب والارهاق.

طرق آمنة ومريحة لنوم الحامل خلال الثلث الأول من الحمل

حامل نائمة في شهورها الأولى

لاحظي أنك يمكنك النوم على ظهرك خلال شهور الحمل الثلاثة الأولى بكل أمان وحرية؛ لأن صغر حجم جنينك في هذه الشهور لا يؤدي لحدوث مصاعب في النوم، وإن كان لا يفضل النوم على البطن خلال شهور الحمل الأولى، وقد توصلت دراسة كندية حديثة إلى أن نوم الحامل على الجانب يعد هو أفضل طرق النوم في شهور الحمل الأولى .

استمري في النوم على الجانب في شهور حملك الثلاثة الأولى من خلال استناد ظهرك إلى بعض الوسائد الخلفية، ويعمل النوم على الجانب على تقليل حدوث انخفاض ضغط الدم لدى الحامل، خصوصاً في أسابيع الحمل الأولى؛ وذلك بسبب ظاهرة تمدد الأوعية الدموية، وحيث تشعر الحامل بأعراض انخفاض ضغط الدم بسبب تدفق الدم إلى الرحم في بداية الحمل وتشعر بأعراض انخفاض ضغط الدم عندما تحاول أن تنهض بعد النوم أو الجلوس فتصاب بالدوخة والدوار.

طرق نوم الحامل في الثلث الثاني من الحمل

لاحظي أنه لا يفضل نوم الحامل مع رفع قدميها في الشهر الرابع من الحمل، رغم ميل الكثير من النساء إلى النوم بهذه الطريقة خلال حملهن حيث تبين أن رفع القدمين أثناء النوم يزيد من مخاطر الإصابة بسكري الحمل، خاصة أن الحامل تميل لرفع قدميها عن مستوى جسمها مع بداية حركة الجنين في الرحم.

اعلمي أن شهرك الخامس هو أكثر شهور حملك راحة وأماناً، ويمكنك أن تنامي على جانبك الأيسر، حيث تساعد هذه الطريقة في النوم بنقل الغذاء والدم إلى الجنين من خلال المشيمة ويمكن للحامل أن تستمر بهذه الطريقة في النوم حتى الشهر السادس، وفي حال شعور الحامل بآلام وحرقة المعدة فيمكنها أن تقوم باستخدام وسادة وتضعها تحت أعلى جسمها.

مخاطر نوم الحامل بطريقة خاطئة في شهرها الأخير

طريقة نوم خاطئة للحامل

لاحظي أن أسوأ الهيئات والأشكال للنوم خلال شهرك الأخير هي طريقة النوم على الظهر حيث توصلت دراسة كندية حديثة إلى أن نوم المرأة الحامل على ظهرها في شهرها الأخير من الحمل يشكل خطورة على جنينها، حيث توصل باحثون مختصون من جامعة "مانشيستر" أن صحة وحياة الجنين، ترتبط بطريقة مباشرة ومؤكدة بطريقة وشكل نوم أمه خصوصاً خلال الشهر الأخير.

لاحظي أن العلماء وبعد دراسة على أكثر من ألف امرأة قد توصلوا إلى أن هناك 291 حالة من الولادة لجنين ميت وترجع هذه الحالات لأمهات كن يستخدمن طريقة النوم على ظهورهن في فترات حملهن الأخيرة وتحديداً في الشهر التاسع من الحمل.

مشاكل تؤدي لصعوبة النوم عند الحامل

لاحظي أنك قد تصابين بحرقة المعدة أثناء النوم، وتسبب لك الأرق وصعوبة العودة إلى النوم، ويمكن رفع الرأس ومنطقة الصدر عن مستوى الجسم بوسادة؛ لكي تساعدك في تقليل إرجاع حمض المعدة خلال النوم، وتقليل الوجبات قبل النوم بساعتين، وتقليل المقليات وشرب القليل من الحليب الدافئ.

توقعي ولأسباب هرمونية أن تصابي بانسداد الأنف خلال نومك وتجدين صعوبة في التنفس، وهذه الحالة تمر بها الكثير من الحوامل وتكون بسبب زيادة مستوى هرمون الأستروجين، والذي يعمل على زيادة حجم الدم في أغشية أنفها وحدوث تورم في الأنف والإصابة بشعور الاحتقان المزعج ويمكن تقليله باستخدام بخاخ ملحي ورفع الرأس بوسادة عن مستوى الجسم.

توقعي أن تصابي بألم في الساق أو تشنج في الساقين، أو ما يعرف بحالة تململ الساق وخاصة الساق اليسرى، في حال معاناتك من نقص الحديد، وقد عولجت هذه الظاهرة التي تؤدي إلى صعوبات في النوم عند الحوامل بأن تنصح الحامل بارتداء بنطال طويل وبساق واسعة تسمح بالحركة، وكذلك ارتداء الجوارب ليلاً وارتداء البنطلونات الكاملة.

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