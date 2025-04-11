شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب أن تتجنب الوقوف على قدميك لفترات طويلة.. أضرار لا تتوقعها والان مع تفاصيل الخبر

الكثير من العادات والسلوكيات يمكن أن تضر صحتك الجسدية وتؤثر بشدة على سلامة العظام والعضلات والفقرات والأوتار، ومن أكثرها خطورة هي الوقوف لفترات طويلة سواء كانت عادة بدافع العمل أو عادة شخصية.

ونصح تقارير نشرت في مواقع هيلث لاين الطبي وويب ميد بأن الوقوف لفترة طويلة دون الجلوس أو أخذ قسط من الراحة أو حتى المشي قليلاً يمكن أن يسبب العديد من المشكلات الصحية مثل آلام الظهر والرقبة والتهاب الأوتار وأمراض القلب والأوعية الدموية.

أضرار الوقوف فترة طويلة

الوقوف لفترات طويلة دون التمشية أو أخذ قسط من الراحة والجلوس يمكن أن يسبب آلام الظهر والرقبة نتيجة طبيعية لكثرة الضغوط على العمود الفقري والعضلات بشكل مستمر

التهاب الأوتار

يمكن أن يسبب التهاب الأوتار لأن العضلات تتضرر بشدة وكذلك الأوتار بجانبها إذا ما كان الجسم في وضعية واحدة خاصة الوقوف.

أضرار الأوعية الدموية

الوقوف لفترات طويلة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية نتيجة لانخفاض تدفق الدم ونتيجة للضغط الدائم عليها.

مشكلات تدفق الدم

الوقوف لفترات طويلة يمكن أن يسبب مشكلات حادة في تدفق الدم في باقي الجسم والساقين ومشكلات الدورة الدموية نتيجة لانخفاض تدفق الدم إليهما

آلام العظام والمفاصل

يسبب مشكلات العظام وآلام شديدة في الركب والمفاصل

الوقوف المستمر أحد أهم أسباب الإصابة بدوالى الساقينكيفية الوقاية من أضرار الوقوف لفترات طويلة

ونصحت التقارير بمجموعة من النصائح لتجنب الوقوف لفترات طويلة مستمرة وهي أخذ قسط من الراحة أو المشي بين الحين والآخر كل بضع دقائق وارتداء الأحذية المناسبة يمكن أن يساعد في تقليل الضغط على القدمين وممارسة التمارين الرياضية يمكن أن تساعد في تقوية العضلات.