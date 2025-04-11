شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يحدث أحيانا ارتفاع ضغط الدم بعد الولادة ومتى يكون علامة خطر والان مع تفاصيل الخبر

الولادة تجربة تُغيّر مجرى الحياة، غالبًا ما تكون مليئة بالفرح والراحة والترقب للمستقبل، لكن بالنسبة لبعض النساء، قد تتضمن رحلة ما بعد الولادة تحديات صحية غير متوقعة، منها ارتفاع ضغط الدم بعد الولادة .

مع أن الأمر قد يبدو مُقلقًا، إلا أن فهم هذه الحالة يُسهم بشكل كبير في مساعدة الأمهات الجدد على التعامل معها، بل والوقاية منها.

ما هو ارتفاع ضغط الدم بعد الولادة؟

وفقا لموقع Onlymyhealth، ارتفاع ضغط الدم بعد الولادة يحدث بعد الولادة مباشرة، عادةً خلال الأيام أو الأسابيع الأولى بعد الولادة، ويمكن أن يصيب النساء اللواتي كان ضغط دمهن طبيعيًا أثناء الحمل، وكذلك اللواتي عانين من ارتفاع ضغط الدم الحملي أو تسمم الحمل قبل الولادة.

يُعتبر ضغط الدم مرتفعًا عندما يكون قياسه باستمرار 140/90 ملم زئبق أو أعلى، في فترة ما بعد الولادة، قد يُصبح هذا مُشكلة صحية خطيرة إذا تُرك دون علاج، مما قد يُؤدي إلى مُضاعفات مثل النوبات (تسمم الحمل) أو السكتة الدماغية أو تلف الأعضاء.

ما الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم بعد الولادة؟

لا يوجد سبب واحد، ولكن هناك مجموعة من العوامل التي قد تساهم في تطور ارتفاع ضغط الدم بعد الولادة:

1. انتقال تسمم الحمل

إذا أصيبت المرأة بتسمم الحمل (وهي حالة تتميز بارتفاع ضغط الدم وعلامات تلف الأعضاء) أثناء الحمل، فقد تستمر الأعراض أو حتى تسوء بعد الولادة.

2. احتباس السوائل

أثناء الولادة، وخاصةً بعد الولادة القيصرية أو عند تلقي السوائل الوريدية، قد يحتفظ الجسم بالسوائل الزائدة، هذا التغير المفاجئ في حجم السوائل قد يرفع ضغط الدم.

3. التحولات الهرمونية

يمكن أن تؤثر التغيرات الهرمونية بعد الولادة - وخاصة الانخفاض الحاد في الهرمونات المرتبطة بالحمل - على وظيفة الأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم.

4. التوتر وقلة النوم

رعاية المولود الجديد ليست بالمهمة السهلة، فالتعافي البدني والضغط النفسي والحرمان من النوم قد يُسبب ارتفاع ضغط الدم أو يُفاقمه.

5. الحالات الطبية الكامنة

يمكن أن تؤدي الحالات مثل السمنة أو مرض السكري أو أمراض الكلى إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بعد الولادة.

ما هي الأعراض؟

قد لا تظهر أعراض ارتفاع ضغط الدم بعد الولادة ، ولذلك تُعد المتابعة الدورية أمرًا بالغ الأهمية، عند ظهور الأعراض، قد تشمل:

الصداع الشديد

عدم وضوح الرؤية أو الحساسية للضوء

تورم في اليدين أو القدمين أو الوجه

ضيق في التنفس

الغثيان أو ألم الجزء العلوي من البطن

زيادة الوزن المفاجئة

إذا ظهرت أي من هذه الأعراض، فمن الضروري طلب العناية الطبية على الفور.

كيف يتم تشخيصه؟

يتضمن التشخيص مراقبة ضغط الدم بانتظام ، خاصةً خلال الأسابيع الستة الأولى بعد الولادة. عادةً ما يُشير ارتفاع ضغط الدم إلى وجود مشكلة، وذلك عند قراءة 140/90 ملم زئبق أو أكثر في مناسبتين منفصلتين .

وقد يطلب الأطباء أيضًا إجراء فحوصات مخبرية للتحقق من وظائف الكلى والكبد، بالإضافة إلى اختبارات البول للكشف عن البروتين - وهو علامة على تسمم الحمل أو المضاعفات المرتبطة به.

الوقاية

على الرغم من أنه لا يمكن دائمًا الوقاية من ارتفاع ضغط الدم بعد الولادة، إلا أن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتقليل المخاطر وإدارتها بشكل فعال:

ـ تعرفى على المخاطر إذا كنت تعانين من ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل أو لديك عوامل خطر أخرى، فأخبر الطبيب الخاص بك حتى يتمكن من مراقبتك عن كثب بعد الولادة.

ـ راقبى ضغط دمك في المنزل: تُعدّ أجهزة قياس ضغط الدم المنزلية أدوات قيّمة، دوّن قراءاتك وشاركها مع طبيبك.

ـ حافظي على نشاطك وتناولي طعامًا صحيًا: ركّزي على نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والبروتينات قليلة الدهون والحبوب الكاملة، قللي من الملح والأطعمة المصنعة. ممارسة تمارين خفيفة بعد الولادة، مثل المشي أو اليوجا، تساعد في تنظيم ضغط الدم.

ـ احصلى على قسط كافٍ من الراحة: حاولى أن ترتاحى كلما أمكنك، فالتعب والتوتر قد يرفعان ضغط الدم بشكل ملحوظ.

تناولى الأدوية الموصوفة: قد تحتاج بعض النساء إلى أدوية ضغط الدم مؤقتًا. غالبًا ما تكون هذه الأدوية آمنة للأمهات المرضعات، ولكن استشيري طبيبكِ أولًا.

متى تطلب المساعدة في حالات الطوارئ

اتصلى بطبيبك على الفور إذا واجهت:

ألم صدر

صداع شديد لا يزول

صعوبة في التنفس

تغيرات الرؤية

النوبات

يمكن أن تكون هذه علامات على ارتفاع ضغط الدم الشديد أو تسمم الحمل بعد الولادة ، وهو أحد المضاعفات النادرة ولكن الخطيرة.

