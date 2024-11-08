فيفي عبده تشارك متابعيها برقصة وتثير الجدل

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها بمقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي ترقص مرتدية تنورة كويلة وتوب خضراوين من الساتان وكانت تتمايل بغنج على أنغام إحدى الأغنيات.

وانقسم المعلقون بين من أشادوا بروحها الحلوة وآخرون اعتبروا أنها تقدمت في السن ويجب أن توقف ما تفعله، إلا أن عبدو كعادتها لم تكترث للانتقادات لأن الرقص في دمها كما عبرت مرات عديدة.

وكانت كشفت عبده أخيراً عن مفاجأة، حيث أعلنت عن مشاركتها في أغنية جديدة لمغنّي الراب الشهير ويجز، مشيرةً إلى أنها تحب التواصل مع الأجيال الجديدة، من أجل دعم الشباب، ولتكون دائماً حاضرة في أذهانهم، كما عبّرت عن سعادتها بتعاونها مع ويجز.