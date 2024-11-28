أحلام تطرح هذا التساؤل الطريف والجمهور يتفاعل

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة الإماراتية أحلام تساؤلاً عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي حول تغير الطقس، مشيرة إلى أنها بإنتظار بدء فصل الشتاء.

وعلقت أحلام قائلة :"صباح الخير ممكن سؤال ؟ المطر والغيم والجو العليل ؟؟؟ متى ؟".

متابعو أحلام إنهالوا بالتعليقات، وجاء فيها :"الأجواء الحلوه والأمطار بدت يعني اذا فيه شي قريب مستعدين ترا"،"صباحك أجواء يعتريها عشاق الغيم والمطر يا أم فاهد ، تحي القلوب ولو هي من الشوق ذابت"،"من امس بلش عندنا المطر و الجو صار بارد و الأن رايح موعدي و أسمع خطاك اللاش و اشرب قهوتي"، وغيرها.



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