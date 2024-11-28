ميرنا وليد - بيروت - كرمت الفنانة العراقية رحمة رياض ليلة أمس ضمن مهرجان إضافة الذي تم تنظيمه في دبي وألقت كلمة عبرت فيها عن سعادتها التي فيها غصة اذ انها سعيدة من أجل اللبنانيين بعد اعلان وقف اطلاق النار الا انها لا تزال لديها غصة بسبب استمرار الحرب على غـ ـزة بعد مرور أكثر من سنة على بدايتها.
وتألقت رحمة رياض خلال الحفل كما قدمت أغنية على المسرح وتفاعل معها الجمهور الذي أكد انها تستحق التكريم على الاعمال الرائعة التي قدمتها والنجاحات التي حققتها.
كانت هذه تفاصيل خبر رحمة رياض تعبّر عن فرحتها بإنتهاء الحرب في لبنان خلال تكريمها - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.