رحمة رياض تعبّر عن فرحتها بإنتهاء الحرب في لبنان خلال تكريمها - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كرمت الفنانة العراقية رحمة رياض ليلة أمس ضمن مهرجان إضافة الذي تم تنظيمه في دبي وألقت كلمة عبرت فيها عن سعادتها التي فيها غصة اذ انها سعيدة من أجل اللبنانيين بعد اعلان وقف اطلاق النار الا انها لا تزال لديها غصة بسبب استمرار الحرب على غـ ـزة بعد مرور أكثر من سنة على بدايتها.



وتألقت رحمة رياض خلال الحفل كما قدمت أغنية على المسرح وتفاعل معها الجمهور الذي أكد انها تستحق التكريم على الاعمال الرائعة التي قدمتها والنجاحات التي حققتها.