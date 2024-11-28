إيميه صياح تكشف سر رشاقتها "لم أكن أتمتع بنمط حياة صحي"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة ومقدمة البرامج إيميه صياح عن نمط الحياة الجديد الذي إعتمدته مؤخراً للتمتع بنمط حياة صحي، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

نشرت صياح مجموعة من الصور تظهر بعض المأكولات الصحية التي تتناولها، إضافة إلى التغيرات الجسدية التي طرأت، وعلقت قائلة :"في مارس/آذار، في وقت سابق من هذا العام، استيقظت وقررت تغيير نمط حياتي، ليس لأنني لم أكن أتمتع بنمط حياة صحي، لكنني أردت المزيد، جسدياً وعقلياً! ما كنت أفعله ليس سراً لقد تعلمت للتو أن أكون صبوراً ومثابراً".

واضافت صياح :"رفع الأثقال 3 مرات في الأسبوع (مدمنة سعيدة الآن)، وشرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يومياً، وما لا يقل عن 10 آلاف خطوة يومياً، وساعة واحدة من تمارين القلب والأوعية الدموية في الأسبوع والأهم من ذلك حساب السعرات الحرارية والمغذيات الكبرى (البروتين والكربوهيدرات والدهون)، لم يكن الأمر لينجح لولا شريكي المفضل في هذه الرحلة".

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