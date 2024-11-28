أول تصريح لرئيس الحكومة اللبنانية عقب وقف إطلاق النار

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، "نبدأ اليوم مسيرة إعادة ما تهدم ونعلق الأمل على الجيش لإعادة الأمن إلى الجنوب".

وأكد ميقاتي في أول تصريح له عقب دخول وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ، التزام الحكومة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة بنوده، مضيفاً "نعيش لحظات استثنائية والمسؤولية كبرى وجماعية للتكاتف وبناء دولة تحمي المكتسبات".

وتابع "نستعيد ثقة العالم بنا ونعيد ثقة اللبنانيين بالدولة، ونؤكد على المرجعية الأمنية للجيش في الجنوب".

وطالب ميقاتي بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي التي احتلها.

وقال "نحن على ثقة تامة بأن الغد سيكون أفضل للبنان شرط أن نضع خلافاتنا جانبا، والجيش اللبناني يقوم بعمله في أصعب الظروف وقدم 46 شهيدا وعددا من الجرحى".

وأشار إلى انه "علينا التكاتف لمواجهة التحديات التي تواجه لبنان بعد العدوان الإسرائيلي، ونحن متمسكون بسيادة لبنان على كل أراضيه برا وبحرا وجوا".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيّز التنفيذ في الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء، فيما استمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية في شن غارات عنيفة على مواقع في العاصمة بيروت، والبقاع، والجنوب اللبناني حتى اللحظة الأخيرة، وذلك في إطار عدوانها على لبنان منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، على خلفية جبهة الإسناد التي أطلقها حزب الله دعمًا لقطاع غزة .

المصدر : وكالات