للعروس: دليلك الشامل لاختيار العطر المثالي الذي يدوم طويلاً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - يعدّ العطر، لا سيما للعروس، جزءاً مهماً من إطلالتها في يوم زفافها، فهو اللمسة الخفية التي تضفي سحراً خاصاً، وتترك أثراً عميقاً في أذهان الحاضرين. فهو أكثر من مجرد عبق يفوح بنوتات آسرة فحسب، بل انعكاس لشخصيتك وذوقك الخاص، وذكرى لا تُنسى لكل من يشاركك هذه اللحظات السعيدة في يومك الكبير.

سواء كنت عروساً تفضلين العطور ذات النفحات الشرقية الدافئة، مثل الخشب والعود، أو تعشقين العطور المنعشة التي تحمل في قواريها نغمات فاكهية، كالمشمش والبتشولي، أو تستهويك العطور الغنية بالروائح الزهرية الفواحة، مثل الورد والياسمين، فإن اختيار عطرك المناسب في يوم زفافك، ليس مجرد مسألة تفضيل شخصي فقط، بل يتطلب مراعاة عوامل عديدة، مثل نوع البشرة وموسم الزفاف؛ لتحقيق توازن مثالي بين العطر وإطلالتك في هذا اليوم المميز.

في الآتي، "الخليج 365" تستعرض لك دليلاً شاملاً لاختيار العطر المثالي للعروس بما يتناسب مع بشرتها والفصول، ونصائح لتطبيقه كي يدوم لساعات طويلة.

اختيار عطر العروس حسب نوع البشرة

عروس تضع عطراً مناسباً لنوع بشرتها - الصورة من Freepik

تلعب طبيعة البشرة دوراً كبيراً في تحديد كيفية تفاعلها مع العطر وثباته، حيث تختلف تأثيرات العطور بشكل كبير بين أنواع البشرة المختلفة. سواء البشرة الدهنية، أو الجافة، أو الحساسة، أو المختطلة، وحتى العادية. فإن فهم طبيعة بشرتك يساعدك على اختيار العطر المثالي الذي يدوم طويلاً وينسجم مع كيمياء جسمك. إليك، طريقة اختيار عطرك المميز وفق نوع بشرتك.

عطر لعروس البشرة الدهنية

تعرف البشرة الدهنية بإفرازها الزائد للزيوت الطبيعية، ما يجعلها تتفاعل بشكل مختلف مع العطور مقارنة بأنواع البشرة الأخرى. بفضل هذه الزيوت، تميل البشرة الدهنية إلى تثبيت العطور لفترة أطول، فهي تحتفظ بالجزيئات العطرية لفترة أطول بسبب الزيوت الطبيعية التي تفرزها، ما يعزز من قوة وثبات الروائح. هذا النوع من البشرة يناسبها العطور الآتية:

عطور شرقية أو خشبية، ذات التركيز العالي (Eau de Parfum) للحصول على ثبات يدوم لساعات طويلة.

عطور تحتوي على مكونات مثل العود، الفانيليا، أو الباتشولي تناسب البشرة الدهنية، لأنها تتفاعل بشكل مثالي مع الزيوت الطبيعية، مما يبرز عمقها.

عطر لعروس البشرة الجافة

تحتاج بشرة العروس الجافة اهتماماً خاصاً عند اختيار العطر المناسب لها، حيث تميل إلى امتصاص العطر بسرعة، ما يؤدي إلى تلاشي رائحته بسرعة أكبر مقارنة بأنواع البشرة الأخرى. فالبشرة الجافة تعاني من سرعة تبخر العطر بسبب قلة إفراز الزيوت الطبيعية. لذا، من المهم مراعاة نفحات العطر التي تنسجم مع طبيعة البشرة الجافة، والتي تدوم طويلاً. على سبيل المثال:

العطور التي تحتوي على نسبة عالية من الزيوت الطبيعية أو التركيزات العالية مثل Eau de Parfum، الغنية بالمكونات الدافئة كالعنبر، أو الفانيليا.

العطور الشرقية، بنفحات تجمع بين التوابل الحارة، والأخشاب الفاخرة، والمكونات العميقة مثل العنبر والمسك، تبقى لفترة أطول وتتماسك بشكل أفضل.

تجنب العطور ذات الروائح الحمضية أو الزهرية الخفيفة قد لا تدوم طويلًا على البشرة الجافة.

عطر لعروس البشرة المختلطة

تجمع البشرة المختلطة بين خصائص البشرة الدهنية والجافة، وتتميز بانخفاض إنتاج الزيوت الطبيعية. لذا، اختيار العطر المناسب لها يتطلب الدقة والتوازن، حيث المناطق الدهنية في البشرة المختلطة تحتفظ بالعطر لفترة أطول، بينما تميل المناطق الجافة إلى امتصاصه سريعاً. تعتبر العطور التي تحتوي على تركيزات متوسطة مثل Eau de Parfum مثالية للبشرة المختلطة، إذ تقدم ثباتاً جيداً من دون أن تكون ثقيلة على المناطق الدهنية أو خفيفة على المناطق الجافة.

عطور متعددة الطبقات، التي تحتوي على مزيج من الروائح الزهرية والخشبية كالياسمين والورد، وخشب الصدنل، وخشب الأرز، والعود.

عطور تجمع بين النفحات الحمضية والدافئة، حيث تقدم تناغماً رائعاً بين الانتعاش والثبات. مزيج الحمضيات مثل البرتقال، الليمون، أو الجريب فروت مع المكونات الدافئة مثل الفانيليا، خشب الصندل، أو المسك، يعطي توازناً رائعاً بين الانتعاش والدفء.

عطر لعروس البشرة الحساسة

معلومٌ، أن البشرة الحساسة تعد من أكثر أنواع البشرة عرضة للتحسس تجاه المكونات الكيميائية والعطرية. وعندما يتعلق الأمر في اختيار العطر المناسب لنوعها، يتطلب عناية خاصة لتجنب أي تحسس أو رد فعل تحسسي. أو حساسية. لذا يجب التركيز على العطور التي تتميز بمكونات لطيفة وآمنة. مثل:

العطور التي تحتوي على مستخلصات طبيعية كالزهور، أو الحمضيات، أو الأخشاب. هذه المكونات غالباً ما تكون لطيفة على البشرة الحساسة.

العطور الناعمة والخفيفة، ذات الروائح الهادئة، مثل المسك الأبيض أو الفانيليا، وتجنب العطور الثقيلة ذات الروائح القوية.

عطر لعروس البشرة العادية

تتميز البشرة العادية بأنها من أكثر أنواع البشرة توازناً، كونها لا تعاني من الجفاف أو الحساسية المفرطة أو الإفراط في الزهم. البشرة العادية تمتص العطر بشكل معتدل، ما يساعد على ثبات العطر لفترة مناسبة، ولا تتسبب في تغيير كبير في تركيبة العطر أو رائحته بسبب توازن إفرازاتها. هذا التوازن يجعل البشرة العادية ملائمة لمجموعة واسعة من العطور. ومنها:

العطور الزهرية، مثل الورد، والياسمين. أو العطور بنفحات شرقية، كالعود والمسك لتجربة غنية وفاخرة.

العطور الغنية بنوتات خشبية، مثل خشب الصندل والباتشولي لإضافة لمسة من العمق والدفء.

العطور الفواحة بنفحات حمضية كالبرتقال، والجريب فروت، لانتعاش يدوم لفترات طويلة.

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طرق اختيار العطر المناسب للعروس حسب الفصول

عطر للعروس بنفحات زهرية - الصورة من Freepik

تختلف احتياجاتنا العطرية حسب الطقس، حيث يؤثر كل موسم على قوة العطر وثباته وكيفية تفاعله مع البشرة. اختيار العطر المناسب لكل فصل، يعكس شخصية متجددة ويضفي لمسة متناغمة مع أجواء الطبيعة المتغيرة. إليك، كيفية اختيار العطور المثالية لكل فصل لضمان تجربة عطرية لا تُنسى.

عطور للعروس في فصل الخريف

مع حلول فصل الخريف، تصبح الأجواء أكثر برودة ورطوبة. هذا التغيير في الطقس يتطلب اختيار العطور التي تتناسب مع الأجواء الخريفية. تعد العطور الخشبية من أكثر العطور التي تتناسب مع أجواء الخريف. فهي تمتاز برائحة الخشب العميقة التي تعكس الروح الهادئة لهذا الفصل. مكونات مثل خشب الأرز، خشب الصندل، والباتشولي تضفي لمسة دافئة وحسية. وأيضاً، العطور الغنية بنغمات التوابل مثل القرفة، أو الفانيليا، أو القرنفل، تعكس أجواء الخريف المعتدلة. أما للعروس التي تبحث عن النعومة والدفء، فإن العطور الزهرية ستكون خيارها المثالي لفصل الخريف. نغمات مثل الورد، الياسمين، والفريزيا تمتزج بشكل رائع مع الأخشاب أو التوابل لإضفاء إحساس بالراحة والأنوثة. كذلك، العطور التي تحتوي على مكونات فواكه حارة، مثل التفاح،والكمثرى مع التوابل، هي خيار رائع لفصل الخريف. هذه العطور تجمع بين الحلاوة والدفء، مما يجعلها تناسب الأجواء المتغيرة لهذا الفصل.

عطور للعروس في فصل الشتاء

في فصل الشتاء، تزداد الحاجة إلى عطور تعكس دفء الأجواء الباردة، ما يتطلب عطوراً غنية ودافئة تمتزج مع رائحة التوابل والعطور الخشبية والمسك، التي تمنح العروس شعوراً بالدفء والنقاء، مع لمسة من الفخامة والأنوثة. مثل العطور التي تحتوي على نغمات دافئة مثل القرفة والقرنفل، ممزوجة برائحة الجلد المدبوغ، هي الخيار الأمثل للأجواء الباردة. فهذه الروائح تكمل جو الشتاء الدافئ وتترك أثراً طيباً يدوم طويلاً. أو العطور الخشبية مثل خشب الصندل والأرز والمسك التي تضفي عمقاً ودفئاً على الإحساس العام بالعطر. وتعتبر العطور التي تحتوي على نوتات الفانيليا والتوفي خياراً رائعاً في الشتاء.

عطور للعروس في فصل الربيع

مع حلول فصل الربيع، تبدأ الأجواء المعتدلة في اضفاء لمسة من الانتعاش والبهجة على حياتنا اليومية. يحتاج هذا الفصل، إلى عطور تحمل نفس الانتعاش في الربيع، حيث توفر للعروس شعوراً بالحيوية والتجدد. تعد العطور الزهرية من الخيارات المثالية لفصل الربيع، حيث تمزج بين روائح الأزهار المتفتحة مثل الورد، والياسمين والفريزيا. أو العطور بنفحات الحمضيات مثل البرتقال، والليمون، والجريب فروت. هذه الروائح تمنحك طاقة وحيوية طوال اليوم وتعتبر الخيار المثالي للمناسبات النهارية أو الأنشطة الخارجية. أو العطور الفاكهية، مثل الأناناس والمانجو. أما للعروس الأنيقة، فالعطور الخشبية الخفيفة مثل خشب الورد وخشب الأرز تمزج بين الدفء والانتعاش. تتناسب هذه العطور مع الأجواء المعتدلة في الربيع وتمنحها شعوراً بالفخامة.

عطور للعروس في فصل الصيف

عندما يتعلق الأمر باختيار العطرِ المثالي للعروس في فصل الصيف، ينصح بعطر، يستحضر روح الصيف، كونه سيعزِّز الشعور بالانتعاش والثقةِ طوال اليوم. هذا هو السبب في أن العطور الطازجة مناسبةٌ تماماً لهذا الموسم، إذ تحتوي على نفحات مثل الحمضيات، والأوراق الخضراء، وملح البحر، ويمكن للروائح كالحمضيات، والبرغموت، والليمون أن تمنح إحساساً صيفياً منعشاً، بينما تخلق الروائح الزهريَّة الحلوة مثل الياسمين، والورد جواً من الرومانسيّة والنعومة.

بالنسبة للعروس التي تحبّ القليل من التوابل، تخلق الروائح كالزنجبيل، والكزبرة، والفلفلِ الوردي لمسة حارة لذيذة. كذلك توفر نوتات جوز الهند، والفانيليا، والمسك إحساساً دافئاً لعطرك الصيفي.

طرق لجعل العطر يدوم طويلاً

ترطيب البشرة، فهذه الخطوة تعدّ من أهم خطوات تثبيت رائحة العطر بشكل أفضل. فوضع العطر بعد الاستحمام مباشرةً يساعد الجلد على امتصاص العطر بسهولة أكبر، ما يجعل رائحة عطرك تدوم طويلاً دلّكي بشرتك بزيت في المناطق التي تريدين تعطيرها، ثم رشّي بعد ذلك عطرك المفضّل. ضعي كمية صغيرة من الفازلين على المناطق المراد تعطيرها، وبعد السماح لها باختراق بشرتك جيداً، يمكنك تعطير تفسك بالعطر. رشي العطر على المناطق "الدافئة" مثل الرقبة أو خلف الأذنين أو في منطقة الصدر أو داخل مرفقيك،. هذه المناطق ستساعد على نشر العطر في جميع أنحاء جسمك فضلاً على جعل رائحة عطرك تدوم لساعات طويلة. تجنّبي فرك معصميك معاً بعد وضع العطر؛ تفادياً لعدم تبخّر رائحة العطر بشكل أسرع. رشّي القليل من العطر على فرشاة شعرك حتى تنبثق رائحة طيبة من شعرك. ويُمكنك أيضاً تعطير عباءتك، إلا إذا كانت من الحرير أو الكشمير أو بيضاء حيث قد يتسبب ذلك في تلطيخها. ضعي العطر على وشاحك، وبالتأكيد ستنعمين برائحة عطر تدوم طويلاً. اختاري عطرك حسب نوع بشرتك. فالبشرة الجافة لا تقاوم ديمومة العطر، على عكس البشرة الدهنية. لذلك، ضعي القليل من زيت الجسم غير المعطّر على بشرتك الجافة، ثمّ عطري نفسك للحفاظ على ثبات رائحة عطرك. خزّني عطرك بعيداً عن الضوء؛ للحفاظ على جودة العطر والسماح له بمزيد من المتانة. كما لا ينصح الاحتفاظ بالعطر لفترة طويلة، بخاصة إذا تمّ استعماله.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص