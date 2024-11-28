شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة التوازن لسلة الأسهم المكونة لصندوق البلاد المتداول للأسهم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البلاد المالية إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الأسهم المكونة لصندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم الأمريكية لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق.
ونوهت الشركة بإجراء عملية إعادة التوازن للصندوق بتاريخ 26/11/2024.
ونوهت الشركة بإجراء عملية إعادة التوازن للصندوق بتاريخ 26/11/2024.
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