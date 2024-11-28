الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البلاد المالية إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الأسهم المكونة لصندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم الأمريكية لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق.ونوهت الشركة بإجراء عملية إعادة التوازن للصندوق بتاريخ 26/11/2024.

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة التوازن لسلة الأسهم المكونة لصندوق البلاد المتداول للأسهم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية