شكرا لقرائتكم خبر عن «مرافق»: مشروع لتحويل محطة «ينبع 2» من استخدام الوقود السائل إلى الغاز والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وأضافت أن تاريخ توقيع العقد 1446-07-01 الموافق 2025-01-01، فيما تبلغ قيمة العقد نحو 340.137 مليون ريال، بينما تبلغ مدة العقد 3 سنوات.

وأوضحت أن العقد: تحويل محطة ينبع 2 من استخدام الوقود السائل إلى الغاز الطبيعي وذلك ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل

ونوهت بتمويل المشروع حسب الميزانية المخصصة له عن طريق وزارة الطاقة ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل. الدمام - شريف احمد - وقعت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق)، أمس، عقد تنفيذ مشروع تحويل محطة ينبع 2 التابعة لشركة مرافق من استخدام الوقود السائل إلى الغاز الجاف مع شركة دوسان انيربليتي وشركة فرع دوسان انيربليتي، وذلك ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يأتي هذا المشروع امتدادًا لعمل منظومة الطاقة لتحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل، وسيسهم المشروع في خفض الانبعاثات الناتجة من إنتاج الكهرباء داخل مرافق الشركة، وزيادة موثوقية العمليات التشغيلية دون أثر مالي جوهري على الشركة.وأضافت أن تاريخ توقيع العقد 1446-07-01 الموافق 2025-01-01، فيما تبلغ قيمة العقد نحو 340.137 مليون ريال، بينما تبلغ مدة العقد 3 سنوات.وأوضحت أن العقد: تحويل محطة ينبع 2 من استخدام الوقود السائل إلى الغاز الطبيعي وذلك ضمن برنامج إزاحة الوقود السائلونوهت بتمويل المشروع حسب الميزانية المخصصة له عن طريق وزارة الطاقة ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل.