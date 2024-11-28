شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب وراء نمو إيرادات "المصرية للاتصالات" لتتجاوز 58 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت الإيرادات المجمعة للشركة المصرية للاتصالات، لتصل 58.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 بنسبة نمو 39%، وهي أعلى إيرادات محققة خلال فترة تسعة أشهر، وجاءت هذه الطفرة نتيجة 5 أسباب وهى:

1- حققت وحدة أعمال المنزل والاتصالات الشخصية، زيادة قدرها 43% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة ارتفاع إيرادات خدمات البيانات بنسبة 47% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدعومًا بالزيادة في متوسط الإيراد لكل عميل البالغة 37% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كنتيجة مباشرة للتعديلات في أسعار الخدمات المقدمة والتوسع في قاعدة العملاء البالغ 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

2- ارتفعت إيرادات وحدة أعمال الشركات والمؤسسات بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعة بإيرادات خدمات نظم وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الإتاحة، واللتان تمثلان 64% من إجمالي النمو بإيرادات وحدة الأعمال.

3- بلغت الزيادة في إيرادات وحدة أعمال المشغلين نسبة قدرها 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعة بالزيادة في إيرادات خدمات البنية التحتية بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

4- حققت وحدة أعمال النواقل الدولية، نموًا بنسبة 66% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بما يمثل نسبة 24% من إجمالي النمو في الإيرادات كنتيجة للزيادة الكبيرة في إيرادات المكالمات الدولية الواردة بنسبة تبلغ 61% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدعومة بالتغير في أسعار صرف العملات والزيادة البالغة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، في حجم المكالمة الدولية الواردة.

5- حققت وحدة أعمال عملاء وشبكات الدولي، نموًا قدره 33% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بما يمثل نسبة 14% من إجمالي الإيرادات، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة البالغة 90% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في إيرادات تأجير السعات الدولية، والتي حققت مبلغ قدره 3.3 مليار جنيه، وبالإضافة إلى ذلك ارتفعت إيرادات دعم العملاء الدوليين بنسبة 52% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 2 مليار جنيه.