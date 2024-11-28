شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب وراء نمو إيرادات "المصرية للاتصالات" لتتجاوز 58 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هبة السيدالخميس، 28 نوفمبر 2024 12:00 ص
ارتفعت الإيرادات المجمعة للشركة المصرية للاتصالات، لتصل 58.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 بنسبة نمو 39%، وهي أعلى إيرادات محققة خلال فترة تسعة أشهر، وجاءت هذه الطفرة نتيجة 5 أسباب وهى:
1- حققت وحدة أعمال المنزل والاتصالات الشخصية، زيادة قدرها 43% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة ارتفاع إيرادات خدمات البيانات بنسبة 47% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدعومًا بالزيادة في متوسط الإيراد لكل عميل البالغة 37% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كنتيجة مباشرة للتعديلات في أسعار الخدمات المقدمة والتوسع في قاعدة العملاء البالغ 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
2- ارتفعت إيرادات وحدة أعمال الشركات والمؤسسات بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعة بإيرادات خدمات نظم وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الإتاحة، واللتان تمثلان 64% من إجمالي النمو بإيرادات وحدة الأعمال.
3- بلغت الزيادة في إيرادات وحدة أعمال المشغلين نسبة قدرها 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعة بالزيادة في إيرادات خدمات البنية التحتية بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
4- حققت وحدة أعمال النواقل الدولية، نموًا بنسبة 66% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بما يمثل نسبة 24% من إجمالي النمو في الإيرادات كنتيجة للزيادة الكبيرة في إيرادات المكالمات الدولية الواردة بنسبة تبلغ 61% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدعومة بالتغير في أسعار صرف العملات والزيادة البالغة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، في حجم المكالمة الدولية الواردة.
5- حققت وحدة أعمال عملاء وشبكات الدولي، نموًا قدره 33% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بما يمثل نسبة 14% من إجمالي الإيرادات، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة البالغة 90% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في إيرادات تأجير السعات الدولية، والتي حققت مبلغ قدره 3.3 مليار جنيه، وبالإضافة إلى ذلك ارتفعت إيرادات دعم العملاء الدوليين بنسبة 52% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 2 مليار جنيه.
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