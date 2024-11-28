“موانئ” وهيئة التصنيف البريطانية “لويدز ريجستر” توقعان اتفاقية لتوحيد إجراءات العمليات التشغيلية والبحرية بالموانئ السعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أبرمت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” وهيئة التصنيف البريطانية “لويدز ريجستر” اتفاقية شراكة، وذلك لتوحيد إجراءات العمليات التشغيلية والبحرية بالموانئ السعودية، بما يسهم في الفصل بين الأدوار التنظيمية والتشغيلية في قطاع الموانئ، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى استحداث إجراءات محسّنة تسهم في تعزيز التميز التشغيلي، تتمثل في تطوير الأدلة والإرشادات عبر إعداد دليل إجراءات الجودة والبيئة وفقًا 9001:2015 و ISO 14001:2015، بما يضمن الامتثال لأعلى معايير الأداء البيئي والجودة، بالإضافة إلى إنشاء مدونة للممارسات الجيدة لتحديد المسؤوليات والإجراءات التنفيذية، مما يعزز الكفاءة والتنظيم، وتطوير دليل فني متخصص يراعي نطاق العمل واتفاقيات المنظمة البحرية الدولية المحدثة، إلى جانب الحصول على شهادات الاعتماد الدولية: 9001:2015 و ISO 14001:2015، مما سيسهم في تحسين كفاءة العمليات، وزيادة معدلات رضا العملاء وتنفيذ تدابير لتقليل الانبعاثات والنفايات وتقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز ممارسات الاستدامة وسمعة الموانئ السعودية على الصعيدين المحلي والدولي.

وتشمل مجالات التعاون توفير برامج تدريبية شاملة، التي تشمل على إعداد دليل للشهادات الاحترافية التخصصية البحرية للموظفين بالموانئ، وشروط أهلية معاهد التدريب، ودورات ISO 9001-2015 / ISO 14001-2015 (التوعية، والتدقيق، ومؤشرات الأداء)، وتغطية القواعد واللوائح المطلوبة لعمليات التفتيش البحري بما في ذلك فحوصات (PSC/FSC)، ودمج أحدث التقنيات والحلول الرقمية لدعم العمليات المستدامة وتحسين الكفاءة.

يذكر أن هيئة التصنيف البريطانية “لويدز ريجستر” تُعد واحدة من أقدم وأعرق الهيئات العالمية في مجال التصنيف البحري والخدمات المتعلقة بالسلامة والجودة والتي تم تأسيسها قبل أكثر من 260 عامًا بصفتها أول جمعية تصنيف بحري في العالم، بهدف تحسين سلامة السفن، وتوسعت لتصبح شريكًا رئيسًا في الاقتصاد البحري واللوجستي عالميًا، كما تعمل هيئة التصنيف البريطانية من خلال شبكة واسعة تضم 81 مكتبًا وأكثر من 40,000 عميل عالمي.

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