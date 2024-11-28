شكرا لقرائتكم خبر عن «إيداع»: تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـ«آل منيف» والان نبدء بالتفاصيل

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أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) تطبيق تجزئة الأوراق المالية لشركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات الناتجة عن تعديل القيمة الاسمية، هذا اليوم الخميس 26/05/1446هـ الموافق 28/11/2024م على حسابات المركز للمساهمين المستحقين.