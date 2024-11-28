شكرا لقرائتكم خبر عن 82.2 مليون طن صادرات الدول العربية من الغاز المسال خلال 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

بلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الثاني من عام 2024 نحو 26.5 مليون طن، مقابل 27.3 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2023، أي بنسبة تراجع على أساس سنوي 2.9% ، بينما بلغ إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من 2024 نحو 27.1 مليون طن، وذلك في مقابل 28.2 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2023، بنسبة تراجع على أساس سنوي 3.9 % وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك".



وأضاف التقرير، الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك "أنه على مدار الشهور التسعة من العام الجاري 2024، بلغ إجمالي صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال نحو 82.2 مليون طن وبحصة سوقية 26.9% ، وهي أقل بنحو 2.4 مليون طن عن الفترة المماثلة من العام السابق 2023.