شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل انخفاضها وخام برنت يسجل 72.99دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأربعاء الموافق 27-11-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية واصلت انخفاضها اليوم الأربعاء ، بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله وقبل اجتماع أوبك + يوم الأحد القادم ، حيث ذكرت مصادر أنه قد يتم مناقشة تأخير زيادة إنتاج النفط نتيجة تباطؤ الطلب الصيني والعالمي وارتفاع الإنتاج خارج أوبك +.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 72.99دولار للبرميل، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي68.92دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 73.58دولار للبرميل.



