جينيفر لوبيز بإطلالة ساحرة وجذابة تلفت الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - أطلت النجمة العالمية جينيفر لوبيز عبر حسابها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، بمجموعة صور جديدة كشفت عن جمال متجدد ونضارة جعلتها تبدو وكأنها في ريعان الثلاثين.

واختارت لوبيز إطلالة جريئة من علامة "باتو" Patou، تميزت بتنورة قصيرة واسعة مزينة بثنيات عريضة وسترة قصيرة ذات أكمام طويلة مزودة بأزرار ذهبية، مع حزام عريض أبرز خصرها.

استكملت مظهرها بحذاء طويل من الجلد الأسود بكعبٍ عالٍ ونظارات شمسية كبيرة، إلى جانب مجوهرات ذهبية مرصعة بالألماس.

على الصعيد الجمالي، اختارت تسريحة شعر بأسلوب ملساء منسدل مع غرة قصيرة وفرق وسطي، بينما جاء مكياجها بدفءٍ يبرز ملامحها.

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