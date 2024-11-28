شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة لاستمارة الصف الثالث الإعدادى للعام الدراسي الحالى والان مع تفاصيل الخبر

حددت المديريات التعليمية والإدارات الأوراق المطلوبة لاستمارات الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي 2025/2024، كالتالى:

- 5 صور شخصية للطالب 4×6 بخلفية بيضاء اللون ومكتوب الاسم بالكمبيوتر .

- إيصال دفع رسوم امتحان الشهادة الاعدادية، الدفع في البريد

- شهادة ميلاد أصل وصورة من شهادة الميلاد.

- الاستمارة الالكترونية تحفظ علي الموقع بالصورة الشخصية وتطبع ملونه وطابع دعم المشروعات التعليمية ب 10 جنيه وحافظة شفافه و صورة ايصال المصروفات المدرسية .

- صورة ايصال مصروفات البريد، وصورة بطاقه ولي الأمر .

وشددت المديريات على أن الصور الشخصية هيا نفسها الموجودة في الاستمارة الإلكترونية، مؤكدة على أهمية كتابة جميع البيانات على الاستمارة قبل التوجه إلى المدرسة .

تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية متاح عبر الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة للمديريات التعليمية، بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2024/2025، حيث وجهت بالتنبيه علي المدارس الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي 2024/2025 من خلال الرابط الإلكترونى ، وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنهم الحصول عليه وتفعيله من خلال منصة ( الحساب المدرسي الموحد للمعلم الطالب ) ( office 365.emis.gov.eg).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تقوم المدارس بالتأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات ، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطالب والتأكيد علي أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة، علما بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم .