شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عوين: ترشحت لرئاسة البارالمبية تلبية لمطالب تمكين الرياضيين البارالمبيين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أحمد عوين المرشح لرئاسة اللجنة البارالمبية المصرية أن ترشحه جاء تلبية لمطالب جموع الرياضيين البارالمبيين، الذى ينادون بتمكين أصحاب الهمم من تقلد المناصب الإدارية فى الهيئات الرياضية.

وأشار عوين إلى أن أصحاب القدرات الخاصة بكل فئاتهم يتمتعوا بنقلة غير مسبوقة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية من اكتساب حقوق وامتيازات لم يحصل عليها من قبل الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدا أن الرئيس السيسي يوجه دائماً نحو تمكين الرياضيين البارالمبيين، خاصة أن الدولة المصرية حققت في السنوات العشر الأخيرة طفرة غير مسبوقة في البنية الأساسية للرياضة من خلال إنشاء المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة الجاهزة لاستضافة الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى وفقاً للمعايير الدولية.

وأضاف المرشح لرئاسة البارالمبية أن الرياضة البارالمبية المصرية تحتاج إلى مزيد من التطور من أجل التواجد على منصات التتويج فى البطولات والدورات البارالمبية، خاصة أن مصر صاحبة ريادة كبيرة فى مختلف الألعاب مثل رفع الأثقال وألعاب القوى وكرة السلة والسباحة.

وشدد عوين على أنه باعتباره لاعبا بارالمبيا سابقا وحاصل على 3 ميداليات فى المشاركات البارالمبية يشعر بكل احتياجات اللاعبين البارالمبيين والهيئات والأندية المتخصصة لرياضات ذوى الإعاقة، مؤكدا أن هدفه فى المرحلة المقبلة مساعدة جميع الاتحادات على تطوير أسلوب الرياضات البارالمبية بما يساهم فى تحقيق نتائج متميزة فى الفترة المقبلة.

وتحدث المرشح لرئاسة البارالمبية عن خطة قائمته حال الفوز التي تتمثل في العمل بجد مع الاتحادات الأولمبية والبارالمبية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة على ضرورة تشكيل لجنة تخطيط مهمتها تجهيز خطة متكاملة طويلة الأمد لمشروع إعداد الرياضيين المتميزين في الألعاب الفردية والجماعية استعدادا لدورة الألعاب البارالمبية 2028 و 2032.

وأشار عوين إلى أن خطة قائمته تشمل العمل على زيادة الموارد المالية للجنة البارالمبية لتوزيعها على جميع الاتحادات، خاصة أن الهدف الرئيسي لقائمته هو الانتهاء فورا من استقلال الألعاب التي تشرف عليها اللجنة البارالمبية حاليا ومنح حق الإشراف عليها للرياضيين البارالمبيين.

واختتم المرشح لرئاسة البارالمبية تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع من أجل رفعة الرياضة المصرية لتحقيق مزيد من الإنجازات في البطولات والدورات العالمية من خلال التناغم بين كل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية.