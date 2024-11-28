شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يحدد طلباته للجنة الكرة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

حدد البرتغالى جوزيه جوميز طلباته للجنة الكرة بالزمالك والنواقص التى يعانى منها الفريق والمراكز التى تحتاج إلى دعم، خاصة أن الخواجة غير راضي عن مستوى بعض اللاعبين خاصة المتواجدين على مقاعد البدلاء، ويرى أنه لم يستفاد منهم فى الوقت الذى تعرض فيه أكثر من لاعب من العناصر الأساسية للإصابة.

ويرغب جوميز فى دعم مركز 6 التى يتواجد فيه نبيل عماد دونجا فقط، خاصة أن بديله زياد كمال ليس على نفس المستوى، فضلاً عن التعاقد مع مدافع سوبر ليتم الاستعانة به مع الثنائي حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد، خاصة أن الفريق مقبل على منافسات قوية فى كل البطولات وسيتعرض لضغط مباريات تتطلب وجود أكثر من بديل على نفس المستوى.

كما طلب جوميز التعاقد مع مهاجم سوبر يتميز بالاستمرارية فى المستوى، ويسجل من أنصاف الفرص، خاصة أن البرتغالى شرح وجهة نظره فى هذا المكان، بأنه يفتقر إلى الثبات بعد تذبذب مردود التونسى سيف الجزيرى وعدم تأقلم الفلسطينى عمر فرج.