شكرا لقرائتكم خبر عن تعهد جوميز ينهى خلاف إيجاريا ومسئولى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تواصل البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مع الإنجليزي أوفي إيجاريا خلال الساعات الماضية، لطمأنته أنه ما زال على رأس خريطة تعاقدات القلعة البيضاء، فى الانتقالات الشتوية المقبلة، والموافقة على تلبية طلباته المادية، وتوقيع العقود في أقرب وقت.

ويتخوف مسئولو نادي الزمالك من فشل صفقة أوفى إيجاريا الناتج عن ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة، لكنهم وافقوا على التوقيع معه لمدة 6 شهور حتى يكون فى هذه المدة تحت التقييم إلا أن اللاعب يرغب فى التوقيع لمدة موسم الأمر الذى أثار الخلاف بين الطرفين.

ونجح جوميز فى إذابة جبال الثلج بين أوفي إيجاريا ومسئولى نادي الزمالك بعد تعهده، بأن اللاعب سينجح مع القلعة البيضاء وسيقدم مستوى قوي يلبي طموحات ورغبات الجماهير،خاصة أنه دربه فى وقت سابق ويعلم قدراته وإمكانياته الفنية جيداً.

أكد البرتغالى أنه بالفعل يرغب في ضم الإنجليزي أوفي إيجاريا لافتا إلى أنه لاعب جيد وسيكون إضافة للفريق، متمنياً ألا يوقع على أى من العروض التى تلقاها مؤخرا خارج مصر ليتمكن من ضمه فى فترة الانتقالات المقبلة.

وكان إيجاريا خضع للاختبار في الزمالك لمدة 48 ساعة لكن اللاعب رفض إكمال فترة الاختبار والتي حددها الزمالك 10 أيام فتم توجيه الشكر له وفشلت الصفقة، إلا أن جوميز طلب ضم اللاعب وشدد على ضرورة التعاقد معه، فتم تجديد المفاوضات معه.