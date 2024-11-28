ميرنا وليد - بيروت - شاركت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، متابعيها على حسابها الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة طفلتها جيهان وهما تمضيان وقتاً ممتعاً معاً.
وظهر الثنائي في الفيديو أثناء اللعب على أنغام أغنية أصالة "نكتة بايخة"، ما أضفى على اللحظة أجواءً مميزة.
اختارت شام أن تعلّق على الفيديو بعبارة: "بحكيلها القصة الشهيرة"، في إشارة مرحة إلى تفاعلها مع طفلتها الصغيرة.
ولاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً من المتابعين، حيث انهالت التعليقات التي عبّرت عن إعجابهم بجمال جيهان وبراءة لحظتها مع والدتها.
كانت هذه تفاصيل خبر شام الذهبي وابنتها جيهان تسـ ـرقان القلوب بلحظات مليئة بالحب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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