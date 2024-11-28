دانييلا رحمة :"اليوم هو نهاية هذا الكابوس"

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، أن الشعب اللبناني لا يزال صامداً وقادراً على مواصلة الطريق، بعد إنتهاء الحـ رب.



وكتبت دانييلا رحمة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجماعي: "اليوم هو نهاية هذا الكابوس! نعم، نحن مجروحون ولكننا ما زلنا واقفين. قلوبنا تشعر بألم ما مررنا به، لكنها تنبض بصوت أعلى مع التصميم على إعادة البناء والشفاء والنهوض أقوى من أي وقت مضى، إلى كل من صمدوا، واستمروا في المضي قدماً على الرغم من الألم: أنتم النور الذي يرفض الانطفاء اليوم، نبدأ من جديد، معاً".