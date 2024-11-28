اسرائيل تستأنف في اللحظات الأخيرة على قرار اعتقال نتانياهو

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: بحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التحرك في اللحظات الأخيرة (بحلول منتصف ليل الأربعاء) وتقدم بالاستئناف على أوامر الاعتقال الصادرة في حقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية،الأربعاء، أن إسرائيل سوف تستأنف قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

واتخذ نتانياهو القرار في اللحظة الأخيرة، حيث كان على إسرائيل الرد على المحكمة بحلول منتصف ليل الأربعاء بشأن الاستئناف على أوامر الاعتقال، ولم تذكر التقارير لماذا حدث التحرك في اللحظات الأخيرة، أو لماذا تم إرجاء وتأجيل التحرك والتقدم بطلب الاستئناف في اللحظات الأخيرة.

وفي يوم الخميس الماضي، استشهدت المحكمة الجنائية الدولية بأسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن نتانياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب تتمثل في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، فضلاً عن جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد.

ويعني قرار المحكمة الجنائية الدولية أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من السفر إلى البلدان التي تعد جزءًا من الدول الأعضاء في المحكمة التي يزيد عددها عن 120 دولة، والتي تشمل معظم أوروبا. وسيظل بإمكانهما السفر إلى الولايات المتحدة.