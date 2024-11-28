ريابكوف: على روسيا أن تعيد الأمريكيين إلى رشدهم

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن روسيا ستسعى لإعادة الولايات المتحدة إلى رشدها لتدرك نتائج تورطها في الصراع الأوكراني .

وأضاف ريابكوف في حديث لوكالة نوفوستي: "يتحدث المخططون والسياسيون الأمريكيون بسهولة لا تصدق عن جغرافية استخدام أسلحتهم، وعن مدى استخدام أسلحتهم. يجب أن يفهم هؤلاء المخططون أنفسهم، أنهم من خلال القيام بذلك يؤكدون أن الولايات المتحدة أصبحت بالفعل، ولنقم بتسمية الأمور بأسمائها، طرفا في هذا الصراع".

وأعرب نائب الوزير الروسي عن اعتقاده، بأن مثل هذا الوضع، كان من الممكن أن يسبب في السابق "صدمة وذهولا" في واشنطن.

وقال: "ولكن هذا لا يحدث الآن، لكننا سنتمكن حتما من جعلهم يشعرون بالذهول والصدمة. يجب علينا أن نعيدهم إلى رشدهم، وما نقوم به الآن من جانبنا يهدف إلى تحقيق ذلك بالضبط".

وكشف الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا، عن تنفيذ القوات الروسية اختبارا ناجحا لأحدث منظومة صواريخ فرط صوتية متوسطة ​​المدى تحمل اسم "أوريشنيك".

وأكد الرئيس الروسي، أن الاختبار القتالي لصاروخ "أوريشنيك"، جاء كرد على قصف أوكرانيا لمواقع عسكرية روسية في مقاطعتي كورسك وبريانسك بصواريخ ATACMS الأمريكية و Storm Shadow البريطانية.