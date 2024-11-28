الامارات | بلدية دبي تُخصص الشواطئ العامة للعائلات خلال عطلة عيد الاتحاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي عن تخصيص 4 من الشواطئ العامة التابعة لها في الإمارة لتكون حصراً للعائلات خلال عطلة عيد الاتحاد الـ 53، بين 30 نوفمبر و3 ديسمبر 2024، حيث ستضم الشواطئ الأربع؛ شاطئ جميرا 2، وجميرا 3، وأم سقيم 1، وأم سقيم 2.

وتعليقاً على ذلك، قال مدير إدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية في بلدية دبي، المهندس إبراهيم جمعة: "تخصيص الشواطئ العامة في إمارة دبي للعائلات فقط خلال عطلة عيد الاتحاد، هدفه تنظيم أعداد الزوار على الشواطئ التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال العطلات الرسمية والأعياد من جميع فئات المجتمع. كما يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أفراد العائلة للاستمتاع بشواطئ دبي خلال عطلة العيد، إحدى أفضل الوجهات السياحية في الإمارة، انطلاقاً من حرص البلدية على توفير مدينة جاذبة تتمتع بمرافق ترفيهية وسياحية متكاملة، مناسبة للعائلات ومشجعة لهم لارتياد الشواطئ العامة في دبي، بما يعزز جهودنا في تقديم أفضل مستويات جَودة الحياة والرفاهية للسكان والزوار".

وخصصت البلدية فريقاً متكاملاً للسلامة والإنقاذ يضم 135 فرداً مؤهلاً بكفاءة عالية ومزوداً بأحدث المعدات والتجهيزات اللوجستية التي تعزز عمليات الإنقاذ على الشواطئ، وتسهم في ضمان أعلى درجات ومعايير الأمن والسلامة لمرتادي تلك الشواطئ. كما جهزت فريقاً رقابياً ميدانياً قوامه 60 فرداً للإشراف على تنظيم العمليات على الشواطئ ومتابعة سير العمل.

إلى جانب ذلك، ستتابع بلدية دبي عن كثب وبالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين كافة العمليات على الشواطئ التابعة لها لضمان الراحة والرفاهية للعائلات وتعزيز جَودة حياتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن بلدية دبي تُشرف على إدارة القنوات المائية والشواطئ العامة في الإمارة، وكذلك تطوير البنية التحتية لها وتزويدها بأحدث الخدمات والمرافق المتكاملة الجاذبة التي تُقدم تجربة ترفيهية للسكان والمقيمين والسياح، وتعزز من رفاهيتهم وسعادتهم.