“دونز أوف آرايبيا” منطقة في قلب الصحراء ضمن موسم الرياض٢٠٢٤

تبدأ منطقة “دونز أوف آريبيا” إحدى مناطق موسم الرياض الجديدة هذا العام، في استقبال الجمهور، بدءاً من١٥ ديسمبر المقبل، لتقدم لهم تجربة فريدة تعكس سحر الصحراء السعودية بفعاليات وأنشطة متميزة تناسب جميع الفئات.

وتتميز المنطقة التي تفتح أبوابها يومياً، بوجود سوق متنوع يعرض منتجات سعودية أصيلة تتنوع بين المأكولات اليدوية والحرف التقليدية، مما يتيح للزوار فرصة استثنائية لاكتشاف التراث السعودي.

كما تحتوي المنطقة التي تقع في منطقة “الطوقي” شمال الرياض، على تجارب غنية تتضمن عروضًا حية وورش عمل تفاعلية للحرف اليدوية التقليدية، إلى جانب فرص التقاط صور تذكارية بملابس تراثية تعكس الهوية السعودية.

ولعشاق المغامرة، يضم المكان مركزًا مخصصًا للتجارب المثيرة، حيث يمكن للزوار تجربة ركوب الجمال والخيل العربية الأصيلة، بالإضافة إلى خوض رحلات على الدراجات الرباعية عبر الكثبان الرملية وسط بيئة آمنة تُعنى بأعلى معايير السلامة.

ولا تنسى دونز أوف آريبيا” الأطفال، حيث توفر لهم واحة خاصة تحتوي على أنشطة ترفيهية وتعليمية، منها منطقة للحيوانات الصغيرة، وألعاب تفاعلية، وورش عمل فنية تشجعهم على الإبداع والاكتشاف.

أما عشاق الطعام، فيمكنهم الاستمتاع بتجربة تذوق متنوعة تجمع بين الأطباق التقليدية وأشهر المطابخ العالمية، مما يجعل تجربة التذوق جزءًا لا يُنسى من الرحلة في أجواء ساحرة تحت سماء الصحراء.

وتتضمن المنطقة أيضًا تجربة تخييم تجمع بين الراحة والفخامة في قلب الطبيعة، حيث يمكن للزوار قضاء ليالٍ مميزة وسط الكثبان الرملية.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

ويزداد سحر المكان ليلاً مع فعاليات موسيقية تضم أشهر المعزوفات العربية، وعروضًا حية للشعر، بالإضافة إلى أمسيات شهرية مميزة يحييها نجوم عالميون، مما يجعل دونز أوف آريبيا” وجهة لا مثيل لها ضمن “موسم الرياض” لهذا العام.

ويمكن البدء في شراء التذاكر للحصول على تجربة مذهلة بعيداً عن صخب المدينة، من خلال منصة webook بدءاً من اليوم.