وزارة الطاقة الاوكرانية: هجوم معاد ضخم استهدف منشآت الطاقة

اعلنت وزارة الطاقة الاوكرانية عن "هجوم معاد ضخم يستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية"، وذلك بعدما أصدر الجيش الأوكراني إنذارا جويا إثر رصد صواريخ بالستية أطلقتها روسيا باتجاه مناطق أوكرانية مختلفة.

واشارت الى ان "مرة جديدة، يتعرض قطاع الطاقة لهجوم معاد ضخم، تنفذ هجمات على منشآت للطاقة في أنحاء أوكرانيا" فيما أوضحت الشركة المشغلة للكهرباء عن "انقطاعات طارئة للتيار ولا سيما عن كييف وأوديسا ودنيبرو".

وكان سلاح الجو الأوكراني أفاد عن أنّه "تم إعلان حالة التأهب للغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا بسبب تهديد صاروخي"، مشيرا إلى أنّه رصد صواريخ بالستية روسية أُطلقت خصوصا باتجاه أوديسا (جنوب) وكيروفوغراد (وسط) وخيرسون (شرق) وميكولايف (جنوب).