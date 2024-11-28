الامارات | تعليق غير متوقع من رجل غريب ينقذ حياة رضيع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 نوفمبر 2024

أنقذ تعليق غير متوقع من رجل غريب حياة رضيع يبلغ من العمر ستة أسابيع بعد أن لاحظ وجود اصفرار في بشرته، ما كشف عن إصابته بحالة صحية خطرة كادت تودي بحياته.



وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: إن السيدة سارة لوف، وهي أم لستة أطفال، كانت تستمتع برفقة أسرتها برحلة إلى سي وورلد في ولاية فلوريدا الأمريكية، عندما اقترب منها رجل عرّف نفسه كإطفائي ومسعف طوارئ.

ولفت الرجل انتباهها إلى اللون «الأصفر» في بشرة ابنها لينكولن، ونصحها بإجراء فحوص طبية عاجلة.



وبعد النصيحة خضع لينكولن لسلسلة من الفحوص كشفت عن إصابته بـ انسداد القنوات الصفراوية، وهي حالة نادرة تؤدي إلى تراكم البيليروبين في الدم، ما يظهر كاصفرار في الجلد والعينين. ولإنقاذ حياته، خضع الطفل لعمليتين جراحيتين في مستشفى الأطفال «نيمورز» في أورلاندو.



وأثناء علاجه، تم تشخيص لينكولن أيضاً بـ متلازمة ألاغيل، وهي مرض جيني نادر يؤثر في الكبد بسبب نقص القنوات الصفراوية. هذه المتلازمة، التي تصيب 1 من بين كل 70,000 مولود، يمكن أن تؤدي إلى تلف الكبد، إضافة إلى مضاعفات خطرة على القلب، الكلى، والعظام إذا لم تُعالج مبكراً.

وبعد أكثر من شهر في المستشفى، عاد لينكولن إلى منزله بحالة مستقرة. ورغم ذلك، تظل احتمالية حاجته لزراعة كبد في المستقبل قائمة، كما سيحتاج إلى متابعة طبية مستمرة ونظام غذائي خاص.

وأعربت السيدة لوف عن امتنانها العميق للرجل الذي ساعد في إنقاذ ابنها، ووجهت نداءً عبر وسائل الإعلام المحلية للتعرف إليه وشكره وقالت: «أعتقد أن الله وضع هذا الرجل في طريقنا في اللحظة المناسبة».