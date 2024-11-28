الامارات | الاعتراف واستبدال الرخص بين الإمارات وولاية تكساس الأمريكية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع إدارة السلامة العامة في ولاية تكساس الأمريكية بشأن الاعتراف واستبدال رخص القيادة الصادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة وولاية تكساس.

وتنص مذكرة التفاهم على الاعتراف المتبادل برخص القيادة الصادرة من دولة الإمارات وولاية تكساس الأمريكية، واستبدالها دون إجراء الاختبار النظري والعملي، بهدف تسهيل تنقل حاملي رخص القيادة من الجانبين أثناء الإقامة أو الزيارة.