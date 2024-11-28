أكّد وزير التّجارة التّركي عمر بولاط (Ömer Bolat)، أنّ "تركيا الّتي تقف إلى جانب غزة وفلسطين ضدّ سياسات الإبادة الجماعيّة الإسرائيليّة، ستواصل تعزيز دعمها السّياسي والاقتصادي والتّجاري لفلسطين، في مواجهة سياسات الإبادة الجماعيّة الإسرائيليّة".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "تركيا الّتي هي صوت أشقّائنا الفلسطينيّين في المنابر الدّوليّة بقيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان، في مواجهة العدوان الإسرائيلي، أوقفت جميع التّعاملات التّجاريّة مع إسرائيل، وتمنح إعفاءً لفلسطين لتلبية احتياجات أشقّائنا الفلسطينيّين".
ولفت بولاط، إلى "أنّنا جدّدنا دعمنا لفلسطين مرّة أخرى، من خلال استضافة فلسطين كدولة شريكة في معرض "إكسبو حلال 2024" الّذي أُقيم في إسطنبول يوم الأربعاء، بدعم من وزارة التّجارة التّركيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التجارة التركي: سنواصل دعمنا السياسي والاقتصادي والتجاري لفلسطين بمواجهة الإبادة الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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