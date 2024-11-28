21 شركة سعودية وعالمية تشارك في منتدى الجوف الزراعي بحلول ترشيد المياه وأحدث تقنيات الري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك 21 شركة سعودية وعالمية في منتدى الجوف الزراعي الدولي الثاني الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع إمارة الجوف وأمانة المنطقة في مركز الجوف الحضاري بمدينة سكاكا حتى 29 نوفمبر الجاري.

وتعرض الشركات منتجاتها وخدماتها وحلول مبتكرة في المجال الزراعي عبر خمسين جناحًا تشمل حلول ترشيد المياه وأحدث تقنيات الري والحصاد وغيرها من العمليات الزراعية.

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