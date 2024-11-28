استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي ،فجر اليوم، استهدف منزلين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في القطاع.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة فلسطينيين، خلال اقتحامها مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، الذي شهد مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وسط إطلاق نار وقنابل غازية تجاه منازل الفلسطينيين.

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