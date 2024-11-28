ترامب يعين جنرالا سابقا مقربا منه موفدا إلى أوكرانيا وروسيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أعلن دونالد ترامب الأربعاء أنه عين الجنرال السابق كيث كيلوغ المقرب منه للغاية، موفدا الى أوكرانيا وروسيا.

وكتب الرئيس الأميركي المنتخب على منصته تروث سوشال: “هو معي منذ البداية. معا، سنحصل على السلام بالقوة وسنجعل أميركا والعالم آمنين مجددا”.

ووجه ترامب انتقادات شديدة الى مليارات الدولارات التي قدمتها الولايات المتحدة الى أوكرانيا، ووعد بوضع حد للحرب بين موسكو وكييف حتى قبل أن يتم تنصيبه في كانون الثاني/يناير، ولكن من دون أن يشرح كيفية قيامه بذلك.

وسبق للجنرال السابق كيلوغ أن تطرق الى قضية اوكرانيا في مقال نشره في نيسان/ابريل واعتبر فيه أن “اي مساعدة عسكرية أميركية مقبلة ستتطلب من أوكرانيا ان تشارك في مفاوضات سلام مع روسيا”.

ودعا ايضا الى “إرجاء انضمام اوكرانيا الى حلف شمال الاطلسي لفترة طويلة” بهدف “إقناع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بالمشاركة في مفاوضات سلام”.

وترأس كيث كيلوغ لفترة وجيزة مجلس الامن القومي، أي مكتب السياسة الخارجية في البيت الأبيض، خلال ولاية ترامب الأولى.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط