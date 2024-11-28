شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل المطربة ذكرى..شاركت فى أوبريت الحلم العربى والجمهور صدم فى وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الخميس ذكرى رحيل المطربة ذكرى، حيث توفيت يوم 28 نوفمبر عام 2003، وولدت يوم 16 سبتمبر عام 1966 في تونس ، وتعد ذكرى إحدى النجمات اللاتى لمعن في الوسط الغنائى، وكانت حديث العالم العربى وقت ظهورها، بسبب قوة صوتها وأدائها العزب، وتمكنت ذكرى من جذب قطاع كبير من الجمهور بسبب قوة الصوت والأغانى المميزة التي قدمتها على مدار تاريخا الغنائى القصير، حيث استيقظ الناس فى مصر يوم 28 نوفمبر عام 2003 على خبر جريمة بشعة أودت بحياة ذكرى وزوجها رجل الأعمال أيمن السويدي وأثنان آخران وتوصلت التحقيقات أن وراء تلك الجريمة زوجها الذي قتلها وقتل مدير أعماله وزوجته ثم انتحر.

بدأت ذكرى مشوارها الفنى فى مرحلة الدراسة، وكان والدها يشجعها بينما لم تتقبل والدتها زهرة ذلك، ولكن بعد وفاة والدها بدأت والدتها وأشقاؤها فى دعمها، وفى عام 1980 شاركت فى برنامج مسابقات اكتشاف المواهب وكان بعنوان "بين المعاهد" وقدمت أغنية "اسأل عليا" للفنانة ليلى مراد.

ثم شاركت بنفس الأغنية ومع أغنية الرضى والنور لكوكب الشرق أم كلثوم فى برنامج الهواة "فن ومواهب"، لتخطف أنظار الجميع لها بقوة صوتها وأدائها المبهر وتفوز باللقب عام 1983 لتكون انطلاقتها الحقيقة فى عالم الطرب والغناء.

عام 1983 كان فارقاً لها، حين سجلت أول أغنية خاصة بها، لحنها خصيصاً لها الملحن عز الدين العياشى وكان بعنوان "يا هوايا"، وتستكمل تألقها فى هذا العام بالمشاركة فى مهرجان قرطاج لتنضم بعدها إلى فرقة الإذاعة والتلفزة التونسية بقسم الأصوات، لتقابل الملحن عبد الرحمن العيادى الذى لحن لها عددا كبيرا من أغانيها فيما بعد.

أصدرت عام 1997 ألبوم "الأسامى"، ثم عام 2000 طرحت ألبوم "يانا"، بينما كان آخر ألبوماتها "يوم ليك ويوم عليك" وطرحته باللهجة المصرية عام 2003، وللمفارقة نزل الألبوم الأسواق قبل رحيلها بثلاثة أيام فقط.

شاركت فى أوبريت الحلم العربى عام 1998، برفقة عدد كبير للغاية من المطربين فى الوطن العربى.